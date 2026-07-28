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Novak Đoković iskoristio je slobodne dane da pobegne od teniskih terena i naporne sezone, a naš paparaco uslikao ga je na Crnogorskom primorju dok je uživao u potpuno opuštenoj porodičnoj atmosferi.

Najbolji teniser svih vremena trenutno boravi u luksuznom kompleksu na obali mora, gde je najveći deo dana proveo pored bazena sa decom, suprugom i bliskim prijateljima. Za razliku od ozbiljnog i fokusiranog izraza lica na koji su navikli milioni navijača tokom velikih turnira, ovoga puta Novak je delovao potpuno rasterećeno i bezbrižno.

U jednom trenutku naš paparaco zabeležio je kako je sa osmehom ušao u bazen. Nakon toga je dugo plivao, ronio i igrao se s decom, ne skrivajući koliko mu prijaju trenuci provedeni s porodicom.

Porodični trenuci

1/5 Vidi galeriju Odmor za sve pare Foto: Kurir

Letnje čarolije

Novak je bio odlično raspoložen. Sve vreme se šalio sa prijateljima i decom, smejao se i uživao u vodi.

Teniski as je nosio jednostavan kupaći šorts i nije obraćao pažnju na poglede prolaznika. Povremeno je izlazio iz bazena kako bi razgovarao s prijateljima, a zatim bi se ponovo vraćao u vodu i nastavljao druženje. Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je organizovao malo takmičenje u skokovima u vodu, pa su se i deca i odrasli smejali i bodrili jedni druge. Novak je nekoliko puta pokazao zavidnu spretnost i energiju, što ne čudi, s obzirom na njegovu vrhunsku fizičku pripremljenost.

Poznato je da Đoković često bira Crnu Goru za odmor jer mu ova destinacija pruža mir, privatnost i mogućnost da vreme provodi daleko od velike medijske pažnje koja ga prati širom sveta. Blizina mora, priroda i opušteniji tempo života očigledno mu izuzetno prijaju nakon iscrpljujućih turnira i putovanja.

Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Tokom boravka na bazenu mogao se videti kako s decom razgovara, smeje se i pokazuje im različite trikove u vodi. Iako je navikao na ogromnu popularnost i status svetske sportske ikone, Đoković se ponašao potpuno prirodno i nenametljivo.

Nije bilo obezbeđenja koje bi pravilo veliku distancu između njega i ostalih gostiju, pa je nekoliko prisutnih čak imalo priliku da mu priđe, pozdravi ga i s njim razmeni nekoliko reči.