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Maja Berović danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na trenutak akda se prvi put pojavila na muzičkom estradnom nebu. Kroz godine se znatno menjala, a mnogi je sa starih spotova i ne prepoznaju.

Jednom prilikom Maja je priznala ko ju je nagovorio da počne sa operacijama i promeni svoj lični opis.

Presudan momenat

Maja Berović prisetila se saradnje sa Marinom Tucaković i priznala da je ona bila okidač za promenu izgleda.

- Dobro pevaš, kidaš kako pevaš, ali moraš da budeš riba - rekla je Maja imitirajući Marinu na WTF radiju, pa dodala šta joj je još rekla:

- Prvo ćeš malo te usne da povećaš, a onda operiši taj nosić - ispričala je Berovićeva i nasmejala se.

Ovako je Maja Berović izgledala pre estetskih operacija:

1/7 Vidi galeriju Maja Berović pre estetskih korekcija Foto: Printscreen, Prinskrin Yt

Odlazak kod hirurga nikada nije krila

Pevačica je nedavno govorila o estetskim korekcijama i priznala da se ne osvrće na mišljenje okoline.

- Odlazak kod estetskog hirurga danas se pretvorio u trenutak kada će vas drugi osuđivati ako ste promenili nešto na sebi, a da pritom niste nikoga ugrozili. Ako nemam dovoljno sna zbog posla i nastupa, a te tragove prikrijem nekim tretmanom, da li sam time bilo koga ugrozila? Učiniću sve kako bih starost dočekala srećna, bez obzira na reakcije okoline, rekla je ranije.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Suprug najveća podrška

Pevačica Maja Berović supruga je upoznala još kao tinejdžerka, a ta ljubav održala se do danas.

Ona je tada imala samo 17 godina i kako kaže, ceo život voli samo jednog čoveka, biznismena Alena Dragosava. Svoju ljubav krunisali su brakom 2016. godine, a 2022. godine dobili su sina Lava.

Upoznali su se u Bosni i Hercegovini na Majinom nastupu, na kojima je Alen bio redovan gost.

1/4 Vidi galeriju MAJA BEROVIĆ STIGLA SA MUŽEM I NASLEDNIKOM U HRAM SVETOG SAVE! Pevačica danas krsti sina, sledi veliko slavlje! Foto: Damir Dervišagić

- Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica u emisiji "Amidži šou".

Pevačica i biznismen su nedugo zatim otpočeli vezu, a ubrzo i zajednički život, a Maja je svojevremeno istakla da je to teško palo njenoj majci. Alen joj je, kako pevačica sama tvrdi, finansijski pomogao kada je trebalo da objavi prvi album.