"PRVO USNE MALO DA POVEĆAŠ, PA NOSIĆ DA OPERIŠEŠ" Maja Berović otkrila ko je "kriv" za njenu transformaciju, pevačica promenila lični opis (FOTO)
Maja Berović danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na trenutak akda se prvi put pojavila na muzičkom estradnom nebu. Kroz godine se znatno menjala, a mnogi je sa starih spotova i ne prepoznaju.
Jednom prilikom Maja je priznala ko ju je nagovorio da počne sa operacijama i promeni svoj lični opis.
Presudan momenat
Maja Berović prisetila se saradnje sa Marinom Tucaković i priznala da je ona bila okidač za promenu izgleda.
- Dobro pevaš, kidaš kako pevaš, ali moraš da budeš riba - rekla je Maja imitirajući Marinu na WTF radiju, pa dodala šta joj je još rekla:
- Prvo ćeš malo te usne da povećaš, a onda operiši taj nosić - ispričala je Berovićeva i nasmejala se.
Ovako je Maja Berović izgledala pre estetskih operacija:
Odlazak kod hirurga nikada nije krila
Pevačica je nedavno govorila o estetskim korekcijama i priznala da se ne osvrće na mišljenje okoline.
- Odlazak kod estetskog hirurga danas se pretvorio u trenutak kada će vas drugi osuđivati ako ste promenili nešto na sebi, a da pritom niste nikoga ugrozili. Ako nemam dovoljno sna zbog posla i nastupa, a te tragove prikrijem nekim tretmanom, da li sam time bilo koga ugrozila? Učiniću sve kako bih starost dočekala srećna, bez obzira na reakcije okoline, rekla je ranije.
Suprug najveća podrška
Pevačica Maja Berović supruga je upoznala još kao tinejdžerka, a ta ljubav održala se do danas.
Ona je tada imala samo 17 godina i kako kaže, ceo život voli samo jednog čoveka, biznismena Alena Dragosava. Svoju ljubav krunisali su brakom 2016. godine, a 2022. godine dobili su sina Lava.
Upoznali su se u Bosni i Hercegovini na Majinom nastupu, na kojima je Alen bio redovan gost.
- Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica u emisiji "Amidži šou".
Pevačica i biznismen su nedugo zatim otpočeli vezu, a ubrzo i zajednički život, a Maja je svojevremeno istakla da je to teško palo njenoj majci. Alen joj je, kako pevačica sama tvrdi, finansijski pomogao kada je trebalo da objavi prvi album.