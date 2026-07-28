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Pevačica je priznala kroz šta je prošla sa Mustafom Sandalom i otkrila kako su izgledali teški trenuci.

"Smejali smo se od stresa"

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Brak se klimao već 3 godine. Neki datum u maju je bio. Pitao me je šta da obuče, kao da je krenuo negde na scenu. Ja sam bila lepo obučena i zbog medija i svega, ali sve vreme smo se smejali. Bilo je tu puno tenzije i stresa i valjda smo kroz smeh to sve izbacivali. Otišli smo zajedno na taj razvod zvanični i kad sam se vratila kući, bio je muk - govorila je pevačica i dodala:

1/8 Vidi galeriju Emina i Mustafa Sandal Foto: Dragan Kadić, Instagram

"Kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju"

- Kuća je bila potpuno prazna, deca su bila kod njega u tom trenutku. Kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju. Ubrzo sam se presila u novu kuću, nisam mogla više. U toj novoj kući sve sam krenula iz početka, sa novim bojama, novim planovima... Tada sam shvatila da se sve srušilo i da sve ono što sam gradila je nestalo. Bilo je teško, ne zato što sam ja njega volela a on mi je nešto uradio... Razvod mislim da je težak i da je veliki stres. Trauma koja te udari tek kada sve prođe. Meni je bilo jako žao zbog dece - govorila je Emina za Hype TV.

"Volim brak i zajednicu"

Pevačica je otkrila da joj za osam godina koliko je prošlo od razvoda nije palo napamet da ponovo izgovori sudbonosno da.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Nije mi palo napamet da se udam, jer su mi deca bila mala. Ja volim brak i zajednicu, ukoliko može da da se postigne sve ono što je neophodno. Mislim da žene treba da čuvaju brak, ali ne po svaku cenu. Ja i danas verujem u ljubav i ne mislim da se nikad neću udati. Ako se pojavi neko važan i vredan svega, zašto da ne - rekla je Emina.