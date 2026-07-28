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Pred početak sinoćnjeg izdanja emisije "Narod pita", Maja Marinković govorila je za Pink.rs o prvim utiscima nakon završetka "Elite", aktuelnim dešavanjima u svom životu i planovima za naredni period.

Maja je otrkila da li su se strasti nakon Elite 9 smirile, progovorila o odnosu sa ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, osvrnula se na komentare Marka Janjuševića Janjuša koji ju je javno nahvalio, ali i otkrila kakav je trenutno odnos sa Asminom Durdžićem.

- Sve je napokon došlo na svoje, stalno sam po emisijama. Iskreno, odmaram se od svega, ali u suštini mi se utisci polako sležu - rekla je Maja pa se dotakla odnosa sa ocem Takijem koji ne podržava njenu vezu sa Asminom

- Da, nemamo nikakvih problema. Taki me uvek podržava, još uvek je on tvrd orah, ali viđamo se, sve je prošlo kako treba - rekla je Maja pa je otkrila u kakvom su odnosu sa Asminovim roditeljima:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

- Okej je. Sve je u redu, doduše to je pitanje za njega.

Maja je potom otkrila kako gleda na to što je Marko Janjušević Janjuš rekao da je od svih njegovih bivši rijaliti devojaka ona najbolji čovek:

- Znam da Janjuš ima takvo mišljenje o meni. Takođe, i ja imam lepo mišljenje o njemu i hvala mu na tome. Znaš kako, nije na meni da kažem da sam dobar čovek, to uvek treba drugi da procene. Tako da, hvala mu - rekla je Maja i otkrila da li će ići na odmor:

- Naravno. Ići ću na neko zasluženo putovanje. Pre toga me čekaju brojna snimanja i svakodnevne obaveze, a posle toga sledi odmor.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Janjuš Foto: Printscreen/Instagram, Nikola Anđić, Screenshot, Nemanja Nikolić, Printscreen/Pink

Maja je otkrila da li joj je haljinu za sinoćnju emisiju kupio Asmin ili ona sama:

- Nova je kolekcija, ali ja uvek sama sebe častim. Ja sam sposobna žena, meni ne treba sponzor. Kao što sam mogla i pre, mogu i sada. Ja sam žena koja sebi može sve da priušti u životu.