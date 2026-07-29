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Teodora Popovska trenutno važi za jednu od najtraženijih mladih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni. Njeni singlovi u rekordnom roku osvajaju publiku i beleže milione pregleda i slušanja, pa ne čudi što je njen poslovni raspored iz meseca u mesec sve popunjeniji.

Brojni nastupi, putovanja i noći provedene na sceni ostavljaju traga, a upravo je jedan takav trenutak osvanuo na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.

1/5 Vidi galeriju Teodora Popovska i Relja Torino ostali prijatelji posle razlaza Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

Umorna

Naime, nakon nastupa u jednom otvorenom klubu, Teodora je snimljena u ranim jutarnjim satima kako sedi sama u separeu i čeka da krene kući. Iako je tokom nastupa plenila energijom i osmehom, po završetku svirke umor je očigledno učinio svoje.

Na snimku se može primetiti da pevačica zamišljeno sedi, bez mnogo razgovora sa ljudima oko sebe, dok izraz njenog lica govori više od hiljadu reči. Mnogi su u šali prokomentarisali da izgleda kao da jedva čeka da legne u krevet i odmori se posle još jedne radne noći.

S obzirom na to da gotovo svakog vikenda nastupa pred prepunim klubovima širom regiona, nije ni čudo što su ovakvi trenuci postali njena svakodnevica. Iza sat i po ili dva vrhunske atmosfere na bini kriju se sati putovanja, priprema i brojni kilometri koje pevači prelaze iz grada u grad.

Ipak, Teodora je i ovog puta pokazala da je profesionalac do kraja. Publika je dobila nastup za pamćenje, dok je pevačica tek po završetku programa dozvolila sebi da pokaže koliko je zapravo iscrpljena.

Snimak je za kratko vreme počeo da kruži društvenim mrežama, a fanovi su zaključili da je umor sasvim očekivan kada se uzme u obzir tempo kojim Popovska radi poslednjih meseci. Jedno je sigurno – i najveće zvezde, posle neprospavane noći i uspešnog nastupa, jedva čekaju da zamene reflektore za svoj krevet.