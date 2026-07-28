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Lidija Vukićević govorila je o ljubavi, žrtvi i muškarcima koji su joj se udvarali.

Glumica je otkrila kakva je bila u ljubavi i priznala da joj je iskrenost uvek bila na prvom mestu.

"Bila sam zaljubljive prirode"

- Ne volim da kažem da sam ostavljala, reći ću ostavljali smo se. Bila sam vetropirasta, zaljubljive prirode. Majka mi je uvek govorila: "Dobro. proći će za dva dana". Kod moje sestre su se uvek žalili, plakali. Nikada nisam muljala, uvek sam bila iskrena, ja dođem i kažem: "Ne volim te više" - rekla je Lidija za TV Hype.

Lidija voli da pozira pred objektivom fotografa Foto: Privatna Arhiva

"Ljubav je žrtva"

Lidija je otkrila da je za nju ljubav prioritet, ali i veika žrtva i davanje.

- Ljubav je žrtva i tako sam i svoju decu učila. Ako sam došla kući pa sam čula da mi je recimo prijateljica u bolnici, ja oblačim prvo pristojno što nađem i trčim. To je za mene ljubav. A ne neki izgovori. Niko nije u obavezi da pomogne nekome, ali ako ima ljubavi, osnovna stvar je da budem tu - govorila je glumica.

1/5 Vidi galeriju Glumica voli da zavodi Foto: Kurir, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

"Nikada nisam bila bahata"

Lidija godinama važi za ženu vanvremenske lepote, a svoje pojave nije u potpunosti svesna.