"BILA SAM VETROPIRASTA I ZALJUBLJIVE PRIRODE" Lidija Vukićević o ljubavi i udvaranju muškaraca: Nikada nisam bila bahata...
Lidija Vukićević govorila je o ljubavi, žrtvi i muškarcima koji su joj se udvarali.
Glumica je otkrila kakva je bila u ljubavi i priznala da joj je iskrenost uvek bila na prvom mestu.
"Bila sam zaljubljive prirode"
- Ne volim da kažem da sam ostavljala, reći ću ostavljali smo se. Bila sam vetropirasta, zaljubljive prirode. Majka mi je uvek govorila: "Dobro. proći će za dva dana". Kod moje sestre su se uvek žalili, plakali. Nikada nisam muljala, uvek sam bila iskrena, ja dođem i kažem: "Ne volim te više" - rekla je Lidija za TV Hype.
"Ljubav je žrtva"
Lidija je otkrila da je za nju ljubav prioritet, ali i veika žrtva i davanje.
- Ljubav je žrtva i tako sam i svoju decu učila. Ako sam došla kući pa sam čula da mi je recimo prijateljica u bolnici, ja oblačim prvo pristojno što nađem i trčim. To je za mene ljubav. A ne neki izgovori. Niko nije u obavezi da pomogne nekome, ali ako ima ljubavi, osnovna stvar je da budem tu - govorila je glumica.
"Nikada nisam bila bahata"
Lidija godinama važi za ženu vanvremenske lepote, a svoje pojave nije u potpunosti svesna.
- Verovatno da nisam svesna. Nikada sebe nisam glorifikovala, trudila sam se uvek da budem svoje najbilje izdanje, ali nisam sebe tako nikada doživljavala. Uvek su mi drugi to govorili. Nisam na udvaranje nikada bila bahata, znala sam da primim kompliment. Ja sam neko ko je iskren, kažem uvek kako stoje stvari. Volim život i sve što on nosi, neko sam ko želi svakodnevno leptiriće i ne želim da gubin vreme. Uvek sam podržavala istinu kakva god ona bila.