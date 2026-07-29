Slušaj vest

Jovana Tomić Matora i njena partnerka Dragana Stojančević od izlaska iz rijalitija "Elita" gotovo se ne razdvajaju. Zaljubljeni par koristi svaki slobodan trenutak kako bi bio zajedno, a ekipa Kurira zatekla ih je u sasvim opuštenom izdanju, daleko od kamera i rijaliti atmosfere.

Zaljubljene do ušiju

Naime, naše kamere snimile su Matoru i Draganu dok su se vozile gradskim prevozom iz centra Beograda. Te trenutke nismo uspeli da zabeležimo, jer je gužva u autobusu bila ogromna. Njih dve su tokom vožnje bile odlično raspoložene, neprestano su razgovarale i razmenjivale osmehe, ne obazirući se na poglede ostalih putnika.

Po izlasku iz autobusa na poslednjoj stanici u naselju Karaburma usledio je još zanimljiviji prizor. Umesto da odmah krenu ka svom odredištu, Matora i Dragana zastale su ispred nekoliko obližnjih lokala, gde su se srdačno pozdravile sa radnicima.

U jednom trenutku počele su da se šale i razgovaraju sa njima, pa je bilo jasno da vlada veoma opuštena atmosfera. Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a prolaznici su sa zanimanjem posmatrali poznati par koji je bez ikakvog ustručavanja ćaskao na ulici.

Sve vreme delovale su skladno i prisno, što je još jednom pokazalo da nakon završetka rijalitija uživaju u zajedničkom vremenu i svakodnevnim aktivnostima. Iako su ih mnogi navikli da gledaju u luksuznim automobilima ili na glamuroznim događajima, Matora i Dragana pokazale su da im nije problem ni da se provozaju gradskim prevozom i dan provedu potpuno spontano.

Foto: Kurir

Otac nije pričao sa Draganom zbog veze sa Matorom

Rijaliti učesnica Dragana Stojančević, čiji je boravak u Beloj kući obeležila veza sa Jovanom Tomić Matorom, zbog iste nije govorila sa roditeljima. Naime, njena porodica nije prihvatala romansu sa Matorom, što je Dragani teško palo, a na ovu temu govorile su i tokom boravka u Šimanovcima.

Ipak, nakon što je napustila rijaliti pre četiri dana, Dragana Stojančević je otišla kod roditelja, pa podelila kadrove iz porodičnog doma. Ona je objavila sliku svog psa i označila se u mestu Vodanj, te zatim podelila sliku na kojoj se vidi da pije pivo sa tatom.

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- To je sve počelo od rođendana, često joj to prebacim. To je moj strah jer su mi devojke uvek bile super, fine, dobre, pa mi se desi na kraju to. To ima veze sa mnom, ne da ona nešto radi. Manifestujem na odnose sve to na partnerkama, ako je neko bio loš, ne znači da će i ona. Njoj to smeta, kaže da je to opterećuje i da je guši. Nijednim svojim gestom mi nije to pokazala, ali ja imam taj neki strah. To je počelo oko veridbe, gde sam ja rekla da neću da je verim. Svaki put kada sam to radila, to mi se izjalovilo - rekla je Matora.

- Očigledno da vaša veza nema toliku perspektivu koliko ste vi tvrdili...Tvoja komšinica kaže da ti uopšte ne pričaš sa ocem - rekao je Milan, a Dragana je počela da plače.

- Ja sam rekla Dragani da sve i da izabere porodicu, ja se ne ljutim, normalno je da u vezi bude porodica prioritet. Mi planiramo budućnost, ovim ljudima ako nije bitno da nemaju podršku od familije, to nije normalno...Normalno da je teško, ja nemam problem da pričam o tome, ali to su neke stvari koje nas more. Mi se borimo sa tim, mi ljubav imamo, imamo lep odnos, ali su to teške životne stvari - rekla je Matora.