PORODILA SE DEA ĐURĐEVIĆ: Voditeljka otkrila koje ime je dala ćerki: Sve je super prošlo!
VoditeljkaDea Đurđević i njen suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, a voditeljka TV Pink kao i beba osećaju se odlično.
- Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve - rekla je Dea za Pink.rs
Ona je poslednjih dana obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te nema sumnje da je sve spremno u njihovom domu da se u njega useli naslednica.
Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak. Ona je otpočela ljubav pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.
Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila i jedva su čekali da postanu roditelji.
Žensko lično ime Iris, veoma je popularno u poslednjih nekoliko decenija kako kod nas tako, i u zemljama širom sveta, i roditelji ga vrlo često daju svojim novorođenim ćerkama.
U zemljama sveta, ime Iris je posebno popularno u Grčkoj, Nemačkoj, Danskoj; Češkoj kao i u Mađarskoj, Norveškoj i u Poljskoj.
Pretpostavlja se da ime Iris vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.
Takođe, neke teorije smatraju da je lično ime Iris poreklom od imena cveta kod nas poznata i kao perunika, koji je veoma lep i mirisan, ili pak od imena jednog roda cvrčaka -kukca.
U slobodnom prevodu, ime Iris ima značenje – „ona koja je srećna“; „ona koja je glasnik Boga“; „osoba koja je lepa kao cvet“; „ona koja je radosna i svetla kao duga“; „žena koja pleni lepotom“; „osoba koja je obasjana svim duginim bojama“; „duga“; „boja“; „sreća“.
Kurir/Pink.rs