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VoditeljkaDea Đurđević i njen suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, a voditeljka TV Pink kao i beba osećaju se odlično.

- Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve - rekla je Dea za Pink.rs

Ona je poslednjih dana obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te nema sumnje da je sve spremno u njihovom domu da se u njega useli naslednica.

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak. Ona je otpočela ljubav pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila i jedva su čekali da postanu roditelji.

Žensko lično ime Iris, veoma je popularno u poslednjih nekoliko decenija kako kod nas tako, i u zemljama širom sveta, i roditelji ga vrlo često daju svojim novorođenim ćerkama.

U zemljama sveta, ime Iris je posebno popularno u Grčkoj, Nemačkoj, Danskoj; Češkoj kao i u Mađarskoj, Norveškoj i u Poljskoj.

Pretpostavlja se da ime Iris vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Takođe, neke teorije smatraju da je lično ime Iris poreklom od imena cveta kod nas poznata i kao perunika, koji je veoma lep i mirisan, ili pak od imena jednog roda cvrčaka -kukca.

U slobodnom prevodu, ime Iris ima značenje – „ona koja je srećna“; „ona koja je glasnik Boga“; „osoba koja je lepa kao cvet“; „ona koja je radosna i svetla kao duga“; „žena koja pleni lepotom“; „osoba koja je obasjana svim duginim bojama“; „duga“; „boja“; „sreća“.

Kurir/Pink.rs