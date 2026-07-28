Slušaj vest

Pevačica Tea Bilanović juče je predstavila novu pesmu koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju publike, a jedan detalj posebno je zainteresovao korisnike društvenih mreža. Naime, muziku za numeru radio je Milan Stanković, koji se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti, ali očigledno ne odustaje od muzike.

Vest da je upravo Milan autor muzike za Tein novi singl izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su u celu priču uključili i njegovu bivšu devojku Radu Manojlović.

Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra Foto: Printscrean

Korisnici mreže X počeli su da postavljaju pitanja Radi, zanimajući se kako komentariše novu pesmu svoje koleginice, ali i činjenicu da je Milan radio na ovom projektu.

Pevačica nije ostala nema, već je kratko odgovorila:

– Izdrži, Radmila. Taktika: povuci se – napisala je ona na mreži X.

Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Njena objava izazvala je brojne komentare i različita tumačenja. Dok su jedni uvereni da se Rada našalila na sopstveni račun i nije želela da ulazi u bilo kakve rasprave, drugi smatraju da je porukom indirektno prokomentarisala činjenicu da njen bivši partner sarađuje sa koleginicama.

Šta je pevačica zaista želela da poruči ovom objavom, zna samo ona. Da li je reč o običnoj šali, poruci bez dubljeg značenja ili ipak reakciji na Milanovu novu saradnju, za sada ostaje nepoznato.

Milan Stanković Foto: Printscreen Paparazzo lov

Kurir.rs

Ne propustiteStars"VOLI ME..." MILAN STANKOVIĆ I TEA BILANOVIĆ ZAJEDNO: Isplivalo sve javno, a evo gde je pevač uhvaćen pre nekoliko dana: Vraća se na scenu!
Tea Bilanovic Milan Stanković
StarsŠTIKLE NA NOGE, A NA NJOJ SAMO DONJI VEŠ: Tea objavila sliku iz luksuznog stana i napravila haos (FOTO)
Tea Bilanović
Stars"NISAM SE IGRALA SA BIVŠIM MUŽEM MARIJE MIKIĆ" Pevačica o porukama sa Jovanom, evo šta se desilo između njih
Tea Bilanović i Marija Mikić
StarsTEA NA JAHTI ZAPEVALA "ROBINJU" PA NASTAO HAOS: U minijaturnom bikiniju uvija, a oko nje... (FOTO+VIDEO)
Screenshot_3.jpg