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Pevačica Tea Bilanović juče je predstavila novu pesmu koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju publike, a jedan detalj posebno je zainteresovao korisnike društvenih mreža. Naime, muziku za numeru radio je Milan Stanković, koji se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti, ali očigledno ne odustaje od muzike.

Vest da je upravo Milan autor muzike za Tein novi singl izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su u celu priču uključili i njegovu bivšu devojku Radu Manojlović.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra Foto: Printscrean

Korisnici mreže X počeli su da postavljaju pitanja Radi, zanimajući se kako komentariše novu pesmu svoje koleginice, ali i činjenicu da je Milan radio na ovom projektu.

Pevačica nije ostala nema, već je kratko odgovorila:

– Izdrži, Radmila. Taktika: povuci se – napisala je ona na mreži X.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Njena objava izazvala je brojne komentare i različita tumačenja. Dok su jedni uvereni da se Rada našalila na sopstveni račun i nije želela da ulazi u bilo kakve rasprave, drugi smatraju da je porukom indirektno prokomentarisala činjenicu da njen bivši partner sarađuje sa koleginicama.

Šta je pevačica zaista želela da poruči ovom objavom, zna samo ona. Da li je reč o običnoj šali, poruci bez dubljeg značenja ili ipak reakciji na Milanovu novu saradnju, za sada ostaje nepoznato.

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković Foto: Printscreen Paparazzo lov