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Voditeljka TV Pink Dea Đurđevićdanas se porodila i na svet donela devojčicu. Ona i njen suprug lazar bebi su dali ime Iris.

Voditeljka s eoglasila za Pink. rs čim je izašla iz porođajne sale.

- Stigla Iris, sada sam izašla iz sale, sve je super - rekla je voditeljka.

Ubrzo nakon nje svoju sreću sa pratiocima na Instagramu podelila je njena kuma Danijela Vujičić.

- Danas je svet bogatiji za jos jednu lepoticu, rodila se moja Iris Petrović. Srećna sam i blagoslovena za jos jedno kumče. Hvala dragom Bogu na radosti i milosti koju je dao mojoj Dei i Lazaru i svima nama, volim te Iris - napisala je Danijela na svom profilu.

Inasče, dea je Lazar ljubav još iz srednjoškolskih dana, ali su se mnogo godina kasnije ponovo sreli i stupili u vezu, a onda i u brak i sada su se ostvarili kao roditelji.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Podsetimo, ime Iris, koje su odabrali za svoju naslednicu, veoma je popularno u poslednjih nekoliko decenija kako kod nas tako, i u zemljama širom sveta, i roditelji ga vrlo često daju svojim novorođenim ćerkama.

U zemljama sveta, ime Iris je posebno popularno u Grčkoj, Nemačkoj, Danskoj; Češkoj kao i u Mađarskoj, Norveškoj i u Poljskoj.

Pretpostavlja se da ime Iris vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.

Takođe, neke teorije smatraju da je lično ime Iris poreklom od imena cveta kod nas poznata i kao perunika, koji je veoma lep i mirisan, ili pak od imena jednog roda cvrčaka -kukca.

Foto: Printscrean

U slobodnom prevodu, ime Iris ima značenje – „ona koja je srećna“; „ona koja je glasnik Boga“; „osoba koja je lepa kao cvet“; „ona koja je radosna i svetla kao duga“; „žena koja pleni lepotom“; „osoba koja je obasjana svim duginim bojama“; „duga“; „boja“; „sreća“.