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Milica Mitrović je veliki ljubitelj životinja, kao i njen suprug Željko Mitrović koji se pre nekoliko dana suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević zbog skandaloznih snimaka zlostavljanja psa.

Oni su jako vezani za svoje kućne ljubimce i imaju ih nekoliko, te o njima vode računa kao o ravnopravnim članovima porodice.

Sada, posle pomenutog skandala koji je uzdrmao javnost, te nakon Željkovog oglašavanja, oglasila se i Milica i uputila izuzetno jaku poruku.

Na njenom Instagram profilu je osvanula je emotivna objava psa sa kojim uživa na plaži.

- Psić ne meri tvoju vrednost po uspehu, novcu, izgledu ili greškama. Ne odlazi kada ti je najteže i ne ostaje samo kada mu odgovara. Dovoljno mu je da si tu. Njegova odanost je iskrena, a ljubav jednostavna i čista. Volim vas, Lusi, Mejsi, Koko, Gigi, Džordž i Miksi - napisala je Milica Mitrović u dirljivoj objavi.

Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

Pogledajte uznemirijuće kadrove koje je Kristina podelila:

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

"Ta mala bića nas uče..."

Poznato je da je Mitrović veliki ljubitelj životinja, naročito malih pasa kojih nekoliko ima u svom porodičnom domu.

Željko je objavio snimak sa jednim od njih i javno se obratio Goluboviću.

- Ta mala bića nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti. Pas vas neće prevariti, napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe, spreman da žrtvuje svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih... - napisao je Željko i dodao:

Foto: TikTok

- E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhkih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto, Kristijane, zašto? Zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neoprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju. Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića, tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se u Beogradu druži sa dva ogromna pit bula i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da 'popričaju' - zaključio je vlasnik ružičaste televizije.

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