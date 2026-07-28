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Pevačica Sara Reljić nedavno je stala na ludi kamen, a svom izabraniku sudbonosno "da" rekla je u tajnosti. Sada je otkrila detalje tajnog venčanja i priznala da je njen suprug promenio veru 10 dana pre njihovog venčanja.

Pevačica je otkrila i zbog čega je od javnosti krila svog izabranika, Nemca, Luku Šulca.

1/5 Vidi galeriju Udala se Sara Reljić Foto: Printscreen

- Pa moguće da jesam (se tajno udala), iskreno. Kad malo bolje razmislim, zato što nisam želela tu vezu da eksponiram. Prvi put sam ga objavila na storiju posle svadbe. Nekako sam želela taj deo da baš sačuvam za sebe. Nisam htela da od toga pravim ko zna šta. Pravićemo i veliku svadbu - otkrila je ona.

Venčanje je bilo emotivno

Sara i Luka bili su veoma emotivni tokom svog najvažnijeg dana, a suze radosnice nisu izostale.

- Zaplakali smo i Luka i ja! Pogotovo u crkvi kada je krenulo venčanje, i Luki i meni su odmah krenule suze - kaže Sara i za Hype TV okriva da je njen muž neposredno pred venčanje promenio veru:

- On je pre svadbe promenio veru i stvarno ga je sveštenik silom potapao. Ja sam bila samo deo njegove odluke, nije samo zbog mene promenio veru - istakla je ona.

Udala se posle 10 dana od veridbe

Misteriozni Nemac Saru je zaprosio na plaži u Crnoj Gori.

- Ja stvarno to nisam očekivala. To je bio opšti haos za mene, ali, eto, desilo se. On je to planirao, jer sam išla u posetu mom tati i mojoj porodici u Crnoj Gori i onda lepo je sve to tamo, razumeš? I onda Luka je odlučio, istraživao gde bi mogao da me veri i eto verio me u hotelu u Crnoj Gori. Sa nama se to nekako već sve znalo. Nije ni morao da klekne. To je samo njegova mama rekla: "Jao, šta ako kaže ne?". Rekoh: "Ne, nemoguće da njemu kažem ne". - rekla je pevačica za "Blic".

Sara nam je otkrila da se venčanje u Srbiji dogodilo samo desetak dana nakon veridbe u Crnoj Gori. Mladenci su obavili crveno i građansko venčanje, a onda je usledila proslava za najbliže.

1/8 Vidi galeriju Pevačica Sara Reljić napisala je na društvenim mrežama da se zbog bolesti povlači iz javnosti. Foto: Printscreen/Youtube, Kurir/M.K., Kurir

- Ja sam njemu rekla: "Ljubavi, šta ti misliš da mi to odmah odradimo?". On kaže: "Mislim". Tvoji su tu. Njegovi iz Nemačke su bili ovde. Sve je tako bilo jednostavno brzo. Ko je tu, ko je mogao da dođe, došao je. Ko nije, doći će na veliku svadbu. I to je to. Dobili smo blagoslov od jednog igumana manastira. Sve smo uspeli bukvalno u deset dana, ali bilo je stvarno predivno. Iako to nije bila ni muzika ni svadba neka. Ne znam šta, ali je bilo baš predivno. Zvaću kolege kada budem pravila veliku svadbu. Ta velika svadba će biti, ono, cirkus. Biće sve i svašta verovatno na njoj - kroz smeh nam je rekla pevačica.