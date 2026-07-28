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Sofija Janićijević u intervjuu za domaće medije priznala je da je uzimala novac od Daneta, a o ljubavnim porukama nije htela da komentariše.

- Da, uzimala sam novac, ali ništa više od toga - kazala je Sofija i dodala:

- Ljubavne poruke su bile, a sve ostalo ćemo na sudu, pa ne bih nešto da komentarišem previše.

Terza zgrožen

Borislav Terzić stoji pri svom mišljenju, da je to za njega katastrofa i da se do novca može doći i na drugi način.

- Isto stojim pri tome da je to katastrofa, da jedna mlada devojka poput Sofije, kao i sve ostale druge devojke koje su tih godina kao što je ona, da sebi dozvole neke stvari. Možeš i na drugi način da dođeš do para - kazao je Terza za "Srbija šou biz".

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Na njegove navode Sofija je rekla da to uopšte nije dolaženje do novca i da je to je samo ponuda koju je kako kaže prihvatila u tom trenutku i dodala:

- To nije u redu naravno. Ne bih ponovila opet istu grešku, ali nisam radila ništa što bi bilo tako strašno. Šta su sve devojke radile i s kim su bile, to je katastrofa, a ja čak ništa nisam ni imala sa čovekom, a od mene su napravili aždaju, tako da neka se bave svojim životom, a ne mojim. Sve ostalo što treba da komentarišu jeste moj odnos sa Terzom. Najgore nešto što sam uradila je to što smo imali tu neku brutalnu svađu dva, tri puta što uopšte nije trebalo da se desi. Da se to nije desilo mi bi sada bili u korektnom odnosu kao što smo sada.

O intimi sa Danetom

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Sofija je rekla da se na snimku sa Danetom nije ljubila.

- U redu, neka je to bio poljubac, za mene nije, za druge neka jeste. Sve ostalo biće na sudu.

Za Terzu, kako kaže on to je blam, kao i to da ga ne ništa od toga ne pogađa.

- Mene uopšte to ne pogađa. Da mi je žena ili verenica pa da se zapitam, a ona je samo devojka u mom životu koja je bila i prošla. Ima ih sada koliko hoćeš od kad sam izašao - kazao je on.

Suočavanje sa Danetom

Sofija je sa Terzom nedavno bila gošća u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku se uživo uključio i Dane koji se spominjao mesecima kao njen emotivni partner.

- Da li Sofija sve laže? - pitala je Ana.

- Da - odgovorio je Dane.

- Rekao ti je k*rvo - dodao je Terza.

Moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo - govorila je Sofija.

- Da li vas je Sofija prevarila za novac, da je vaš sin na*oman? - pitala je Ana.

- Da - potvrdio je Dane.

Dane potvrdio intimu

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

- Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? - pitala je Ana.

- O tome neću da pričam. Da - rekao je Dane.

- Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. - rekla je Ana.