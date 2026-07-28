STANIJA SE ZBOG OVOG MUŠKARCA NAŠLA NA METI OSUDA Zbog njega prevarila dečka, istetovirao njeno ime, a onda ga IZBACILA iz stana: Evo gde je danas
Turbulentna veza sa Stanijom Dobrojević i učešće u rijalitiju "Farma 4", proslavili su manekena Filipa Panajotovića. Njihova veza je bila pod budnim okom javnosti i izazvala veliku pažnju, a starleta se našla na meti osuda, budući da je zbog Filipa prevarila tadašnjeg partnera javno.
Gde je Filip danas?
Po izlasku iz rijaltiija, njihova romansa nije dugo trajala. Došlo je do prekida veze i potom je svako krenuo svojim putem.
Stanija je i dalje vrlo prisutna u javnom svetu, te je nedavno i odnela pobedu u Eliti 9, a pojedini su se zapitali - gde je Filip?
Naime, maneken se vrlo brzo povukao iz javnosti, mada, na društvenim mrežama je aktivan.
Evo kako on sada izgleda:
Postao je tata
Iako se njegova bivša, Stanija, često pojavljuje u javnosti, o njemu danas ne voli da govori. Takođe, činjenica je da se o njegovom trenutnom životu zasad ne zna mnogo. Mada, zahvaljujući društvenim mrežama, možemo da zaključimo da maneken vodi miran život, a može se i pohvaliti novim životnim ulogama - oženio se i postao je tata.
Na svojim nalozima na društvenim mrežama s vremena na vreme objavljuje fotografije sa naslednicom, a mnogi ljudi koji ga prate su saglasni u tome da danas izgleda odlično, s obzirom na to da redovno trenira i vodi računa o svom izgledu.
"Istetovirao je moje ime"
Stanija je, svojevremeno, za domaće medije govorila o njihovom odnosu nakon kraha ljubavi.
Evo kako su oni nekada izgledali zajedno:
- Svađali smo se, on je istetovirao moje ime, kao Šareni. A onda je rekao da njegov tata može da kupi celu moju familiju. Drugo, ja nemam oca, odvratno. A pri tome, živeo kod mene, jede kod mene, vozi moja kola. Izbacila sam ga naglavačke iz stana - ispričala je Stanija jednom prilikom.
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