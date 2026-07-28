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Turbulentna veza sa Stanijom Dobrojević i učešće u rijalitiju "Farma 4", proslavili su manekena Filipa Panajotovića. Njihova veza je bila pod budnim okom javnosti i izazvala veliku pažnju, a starleta se našla na meti osuda, budući da je zbog Filipa prevarila tadašnjeg partnera javno.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Gde je Filip danas?

Po izlasku iz rijaltiija, njihova romansa nije dugo trajala. Došlo je do prekida veze i potom je svako krenuo svojim putem.

Stanija je i dalje vrlo prisutna u javnom svetu, te je nedavno i odnela pobedu u Eliti 9, a pojedini su se zapitali - gde je Filip?

Naime, maneken se vrlo brzo povukao iz javnosti, mada, na društvenim mrežama je aktivan.

Evo kako on sada izgleda:

Foto: Printscreen Instagram

Postao je tata

Iako se njegova bivša, Stanija, često pojavljuje u javnosti, o njemu danas ne voli da govori. Takođe, činjenica je da se o njegovom trenutnom životu zasad ne zna mnogo. Mada, zahvaljujući društvenim mrežama, možemo da zaključimo da maneken vodi miran život, a može se i pohvaliti novim životnim ulogama - oženio se i postao je tata.

Foto: Printscreen Instagram

Na svojim nalozima na društvenim mrežama s vremena na vreme objavljuje fotografije sa naslednicom, a mnogi ljudi koji ga prate su saglasni u tome da danas izgleda odlično, s obzirom na to da redovno trenira i vodi računa o svom izgledu.

"Istetovirao je moje ime"

Stanija je, svojevremeno, za domaće medije govorila o njihovom odnosu nakon kraha ljubavi.

Evo kako su oni nekada izgledali zajedno:

1/4 Vidi galeriju Filip Panajotović i Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/YT, Printscreen

- Svađali smo se, on je istetovirao moje ime, kao Šareni. A onda je rekao da njegov tata može da kupi celu moju familiju. Drugo, ja nemam oca, odvratno. A pri tome, živeo kod mene, jede kod mene, vozi moja kola. Izbacila sam ga naglavačke iz stana - ispričala je Stanija jednom prilikom.

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