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Osim što vredno radi na svojoj karijeri, Katarina Živković je i posvećena majka, a sada je otkrila kakvu podršku ima od parntera.

Pevačica sa partnerom Nebojšom Stojkovićem Stojketom ima sina Stefana. a sada je otkrila da bez njegove podrške ništa ne bi bilo moguće.

Pogledajte kako je Kaća nekada izgledala kada je uplovila u estradni svet:

1/9 Vidi galeriju Katarina Nekad i sad Foto: Pirntscreen Youtube, Kurir Televizija

- Bez podrške ne bih mogla da funkcionišem. Niko od nas nije programiran da kroz život ide sam. Koliko god mi bili jaki, uvek nam je potreban neko da nam bude vetar u leđa, inače da nemam podršku mislim da ne bih uspela, iskreno - priznala je Katarina, te dodala da joj odvajanje od porodice tokom letnje turneje prilično teško pada.

"Preplakala sam"

Zbog prirode posla, Kaća priznaje da ima momente kada joj porodica jako nedostaje.

1/10 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Screenshot YT, Printscreen Instagram

- Preplakala sam od kuće do aerodroma jer mi jednostavno u nekom momentu jako nedostaje porodica i teško mi je što nisam kod kuće, a sa druge strane srećna sam sa ove druge, poslovne strane. Tako da uspevam da balansiram zahvaljujući podršci i ljubavi i zahvaljujući svim lepim stvarima koje mi se dešavaju i koje će se tek desiti - istakla je pevačica da je u budućnosti čekaju lepe stvari - rekla je ona za Hype TV.

Kada ne nastupa, pevačica je posvećena svom sinu Stefanu i njegovom odgoju. Sa njim provodi najlepše dane, obeležene igrom i zajedničkom šetnjom, a nedavno ga je i vodila na jedno imanje puno životinja.

Inače, Stefanov drugi rođendan sleduje 2. avgusta, a pripreme za ovu prelepu proslavu su uveliku u toku.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je od početka karijere znala šta želi Foto: Printscrean, Printscreen, Prinstcreen Pink

"Kad bi mi neko tražio da se odreknem karijere zarad njega..."

Kaća je svojevremeno za Pink.rs otvoreno govrila o majčinstvu i sinu.

- Kad bi mi neko tražio da se odreknem karijere zarad njega, to bih uradila bez problema, mada za tim nema potrebe. Dobro sam se organizovala oko svega. Stefi je najvoljenija beba, super se snalazim i to je najbitnije - zaključila je tada pevačica.

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