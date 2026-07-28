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Nekada bliska prijateljica Kristijana Golubovića, ali i učesnica "Farme", Jordanka Denčić optužila je svog bivšeg druga za ucenu.

Bilo je perioda kada se nisu odvajali, pa su mnogi očekivali da se oglasi nakon uznemirujućih snimaka gde Kristijan ubija psa.

Osuda

Jordanka se sada oglasila i oštro osudila njegove postupke.

- Pozdrav ljudi, svi me pitate za Kristijana, kao jaoj, bila si dobra sa njim, šta se desilo? Što ga sada pljuješ... - rekla je Jordanka u obraćanju, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Printscreen

- Jeste, istina, bila sam dobra sa njim, ali da mi je rođeni otac rekao to što mi je on rekao, u smislu da će da kači gole slike i snimke svoje supruge Kristine, da će sve to da kači javno. Ja sam mu automatski rekla: "Druže, ti ispadaš cinkaroš ako to radiš", da mi je otac ili brat rođeni rekao da će to da uradi, da će od neke ribe da kači pornografski sadržaj, ja bih se odrekla od njega, a ne da je neki Kristijan, j**eni Golubović - rekla je ona, optužujući ga za ucene.

- Ne interesuje me ko je, jer sam žensko i polazim od sebe - naglasila je i uputila Kristini podršku.

Kristina otkrila zašto je ćutala o svemu

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- Dugujem javnosti, svojim prijateljima, porodici i svima koji su me pitali zašto sam ćutala... Znam da će se mnogi pitati zašto ranije nisam prijavila sve što se dešavalo... Odgovor nije jednostavan. Svako ko nikada nije bio u odnosu sa manipulatorom teško može da razume koliko je teško izaći iz takvog začaranog kruga. Strah, osećaj krivice, stalno ubeđivanje da će se osoba promeniti, kao i briga za decu i porodicu, često dovode do toga da žrtva godinama ćuti. To nije nešto što se dešava samo javnim ličnostima. Naprotiv, hiljade žena koje nisu poznate prolaze kroz isto i godinama ne prijavljuju nasilje upravo zbog straha, pritiska i osećaja da neće biti shvaćene ili da će situacija postati još gora. Tek kada se čovek udalji iz takvog odnosa, postane svestan koliko je bio kontrolisan i koliko mu je samopouzdanje bilo urušeno. To nije slabost, već posledica dugotrajne manipulacije - rekla je, pa dodala:

Pogledajte kadrove koje je Kristina objavila, a na kojima Kristijan lomi sve po stanu:

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

- Smatram da svako ima pravo da čuje i moju stranu priče. Nadam se da će ovo pomoći da se bolje razume kroz šta prolaze ljudi koji se godinama bore da izađu iz odnosa u kojem su bili izloženi manipulaciji, strahu i različitim oblicima nasilja. Ako moja priča ohrabri makar jednu osobu da potraži pomoć i shvati da nije sama, onda je moje obraćanje imalo smisla - priznala je Kristina u svom javnom obraćanju.

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