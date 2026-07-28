"DA LI JE MORALNO SMLATITI IH ZA SVA VREMENA?" Željko Mitrović nakon suspenzije Kristijana postavio pitanje koje je zapalilo mreže: "Nasilnički ćelavci..."
Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović suspendovao je Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa Red televizije nakon što je u javnost dospeo snimak za koji Kristina tvrdi da prikazuje kako je njen nevenčani suprug zlostavljao psa koji je kasnije uginuo.
Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije, a Mitrović je odlučio da javno iznese svoj stav o nasilju.
Željko Mitrović o nasilju
Na svom Instagram profilu objavio je AI-generisani video, uz koji je podelio opširan opis u kojem je govorio o nasilju, toleranciji i samoodbrani, postavljajući svojim pratiocima moralnu dilemu.
- Nikad, ali nikad nije dovoljno mira,razumevanja i tolerancije među ljudima, a umesto toga je sve više nasilnika i siledžija na mrežama ali i u stvarnom životu! Pojavljuju se na društvenim mrežama sa noževima, mačetama, pištoljima i heklerima ljudi koji prete! Zato ću ja postaviti jedno moralno i etičko pitanje? Na ovom video prikazu izražavam jednu dilemu, pa bih voleo da mi u komentarima napišete šta mislite o ovoj dilemi! Znači priča počinje ovako! Naručim DJ-eju jednu srpsku pesmu u restoranu na plaži u jednoj stranoj državi! Strpljivo i tolerantno čekam sat vremena da dođem na red! Konačno DJ pusti moju pesmu za đipanje, i svim gostima je ok, ali tada se pojavljuju iskompleksirani, ljubomorni i nasilnički ćelavci koji nasiljem negoduju moj izbor! I sada pitanje! Da li je moralno i etički ispravno, silom odgovoriti na silu, i smlatiti go*na za sva vremena ili gandijevski istrpeti batine i pored snage koju posedujete, da ne biste bili isti kao oni! Ja lično prezirem nasilje i volim mir,strpljenje, razumevanje i toleranciju, osim, ja bar mislim, u samoodbrani i zaštiti slabijih ljudi, ali i malih i nedužnih predstavnika životinjskog sveta - napisao je on.
Podsetimo, odluka o suspenziji Kristijana Golubovića i Kristine Spalević usledila je nakon što je Kristina javno iznela detalje slučaja koji je izazvao veliku pažnju. Nakon analize dostupnog materijala, Željko Mitrović oglasio se i zvaničnim saopštenjem, jasno ističući svoj stav kada je reč o zlostavljanju životinja.
Željko Mitrović ne prašta zlostavljanje životinja
Podsetimo, do odluke Željka Mitrovića da suspenduje nevenčane supružnike došlo je nakon što je Kristina u javnost iznela detalje ovog slučaja, nakon čega se Željko Mitrović detaljno pozabavio analizom materijala i izdao zvanično saopštenje.
"Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi", istakao je Mitrović i dodao: "Sebe smatram tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne opraštam!".