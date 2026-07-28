Željko Mitrović o nasilju

- Nikad, ali nikad nije dovoljno mira,razumevanja i tolerancije među ljudima, a umesto toga je sve više nasilnika i siledžija na mrežama ali i u stvarnom životu! Pojavljuju se na društvenim mrežama sa noževima, mačetama, pištoljima i heklerima ljudi koji prete! Zato ću ja postaviti jedno moralno i etičko pitanje? Na ovom video prikazu izražavam jednu dilemu, pa bih voleo da mi u komentarima napišete šta mislite o ovoj dilemi! Znači priča počinje ovako! Naručim DJ-eju jednu srpsku pesmu u restoranu na plaži u jednoj stranoj državi! Strpljivo i tolerantno čekam sat vremena da dođem na red! Konačno DJ pusti moju pesmu za đipanje, i svim gostima je ok, ali tada se pojavljuju iskompleksirani, ljubomorni i nasilnički ćelavci koji nasiljem negoduju moj izbor! I sada pitanje! Da li je moralno i etički ispravno, silom odgovoriti na silu, i smlatiti go*na za sva vremena ili gandijevski istrpeti batine i pored snage koju posedujete, da ne biste bili isti kao oni! Ja lično prezirem nasilje i volim mir,strpljenje, razumevanje i toleranciju, osim, ja bar mislim, u samoodbrani i zaštiti slabijih ljudi, ali i malih i nedužnih predstavnika životinjskog sveta - napisao je on.