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Po izlasku iz "Elite 9", nakon što je pobedila, Stanija Dobrojević je priznala da je plakala nakon razgovora sa porodicom. Starleta je istakla da njen brat, Sani Dobrojević, nije sasvim bio za to da ona ponovo učestvuje u rijalitiju, te nije hteo da se pojavi ni na finalnoj večeri.

- Porodica mi je prva čestitala na pobedi i moji fanovi, koji su me podržavali i zbog njihovih poruka sam plakala - ispričala je Stanija, pa otkrila detalje razgovora sa najbližima:

Ovako je izgledala kada je odnela pobedu u "Eliti 9":

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Brat nije želeo da majka dođe na finale

- Njima je bilo preteško, oni su bili protiv mog ulaska od deset dana, a nije im bilo lako kada sam odlučila da ostanem do kraja. Susret i razgovor je bio emotivan, pogotovo sa bratom, i naše rasprave oko toga, uh...

Starleta je, takođe, istakla da je njen brat bio protiv toga da njihova mama prisustvuje finalu.

- On se nije složio ni da majka Slavica dođe u finale, on nije hteo da se majka nađe u prostoru sa ljudima koji su nas toliko vređali! - rekla je za "Pink" Stanija, pa otkrila šta joj je Sani najviše zamerio.

"Zamerio mi je..."

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- On mi je zamerio sam ulazak, ali ovo je moj životni put i moje odluke, on mora da se pomiri sa time, ja sam u tome preko dvadeset godina. I ovaj put se vodila priča o tome da li sam ih dovoljno zaštitila... Ja sam se borila! Dosta sam plakala kod kuće, a oni tada shvate da nije moglo drugačije, jer napolju to nije delovalo toliko strašno koliko je meni unutra bilo. Meni su vređanja preteško pala, bilo je incidenta, a ja nisam ponosna na sve svoje postupske, i moja podrška je bila iznenađena, jer je moja podrška najkulturnija od svih učesnika - rekla je Stanija.

"Mnogo plačem..."

Podsetimo, starleta je prekjuče govorila o svom susreu sa bratom i njegovom izabranicom.

- Nije mi lako, sinoć sam se videla sa bratom i snajkom - rekla je, a zatim su joj krenule suze.

- Nisam idealno, mnogo plačem... Međutim, mene moja porodica podržava, voli i ceni - priznala je Stanija, pa dodala:

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Imala sam haos nekoliko dana, prala sam veš i čistila kuću, međutim sada je sve kako treba. Ono što moram da kažem jeste da mi je omiljeni detalj ova statua pobednice "Elite 9". Mene su pratile brojne afere i izmišljotine. Ljudi koji me ne vole... Oni su tek priča za sebe - zaključila je za pomenuti medij.

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