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Nakon što je pobedio u "Pinkovim Zvezdama", Stefan Cekić je zbog svog glasa, ali i životne priče koju ima iza sebe, privukao veliku pažnju.

Tokom intervjua koje je davao za domaće medije nakon pobede, Stefan je govorio o svojoj trudnoj supruzi i koleginici Jovani Đorđević. Sada je par, na predivan način, otkrio pol bebe, a čestitke su se samo nizale.

1/4 Vidi galeriju Stefan Cekić čeka ćerku Foto: Printscreen Instagram

Stefan i Jovana su se držali ruku pod ruku, dok su iza njih bili roze i plavi baloni. Kada je usledio roze vatromet, bilo je jasno da na svet stiže naslednica - devojčica!

Odmah po otkrivanju pola, Stefan i Jovana su se poljubili i zagrlili, a izrazi njihovog lica su rekli sve umesto njih: Nisu mogli da sakriju sreću!

U prilogu ispod pogledajte kako je to izgledalo:

00:09 Stefan Cekić otkriva pol bebe Izvor: Instagram

- Princeza dolazi u februaru - napisala je Jovana na engleskom jeziku.

Stefan priželjkivao ćerkicu

Podsetimo, Stefan je nedavno otvoreno govorio o prinovi i o tome koliko želi ćerku.

1/5 Vidi galeriju Stefan Cekić Foto: Printscreen

- Istina je da ću za nekoliko meseci postati otac, sav se tresem od uzbuđenja - ispričao je on tad.

- Supruga je u drugom mesecu, još malo pa treći. Ja bih više voleo devojčicu, a žena dečaka - otkrio je Cekić u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Oženio se tokom takmičenja

Sa sadašnjom suprugom je od 2019, a sudbonosno "da" su izgovorili jedno drugom za vreme trajanja takmičenja.

- Mi smo zajedno od 2019. godine. prvo je bilo drugarstvo bilo. Znali smo se puno godina. Bili smo drugari, pa smo spontano ušli u vezu i sada je najveća ljubav moja na svetu - iskreno je priznao za Blic.

1/7 Vidi galeriju Desingerica i Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda Foto: Marko Karović

Doživeo veliki gubitak

Stefan je nedavno otrvoreno govorio o velikom životnom udarcu.

- 2021. godine sam izgubio majku i pesmu ''Jedna je majka'' sam posvetio njoj. Ceo svet je video tu pesmu i moje emocije u toj pesmi. To je najveći gubitak. Ona je uvek bila uz mene, kad sam bio u školi, na takmičenjima, uvek je govorila da sam najbolji. Najviše mi je nedostajala njena čestitka u petak, malo mi je teško da pričam o tome - rekao je pobednik Pinkovih zvezda i otkrio kako je zavoleo svoju sadašnju suprugu - otkrio je tokom gostovanja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal"

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