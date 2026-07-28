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Aleksandar Stanimirović poznatiji kao Aca Amadeus osvojio je srce 23 godina mlađe devojke, posle haosa koji je imao sa suprugom.

Aca Amadeus ponovo ima razlog za sreću budući da uživa u ljubavi sa 23 godine mlađom pevačicom. Muzičar je nakon turbulentnog perioda sa bivšom suprugom Snežanom i ćerkom Vaskom, mir pronašao u zagrljaju atraktivne koleginice.

Aca se zaljubio u pevačicu Barbaru

Aca je u nekoliko navrata na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa vatrenom crnkom, a reč je o pevačici Barbari Bojović, koja je od poznatog muzičara mlađa više od dve decenije.

1/4 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Printscreen/Youtube, printscreen YT, Kurir Televizija

Na fotografijama Aca deluje srećno, baš kao i njegova nova partnerka, a koliko je njihova veza ozbiljna potvrdio je i sam Aca.

- Konačno sam našao ljubav svog života! Znate kak se kaže, najviše se voli prvo dete i druga žena - započeo je Aca za Informer i otkrio ko je nova partnerka:

- Barbara je pevačica i veoma je tražena. Kida kako peva. Upoznao sam je preko zajedničkih prijatelja. Brzo se među nama rodila iskra, a sada slobodno mogu da kažem da je veza ozbiljna i da smo započeli zajednički život kod mene.

"Daću joj vetar u leđa"

Kako je naveo, hoće i da joj pomogne u karijeri.

- Moj brat Boki joj je napisao pesmu, a Amadeus bend će joj raditi aranžman i produkciju. Ona je jedna od najboljih pevačica koje sam čuo u životu. Smatram da je sasvim u redu da osobi sa takvim talentom dam vetar u leđa - iskreno je rekao Aca.

Lopovi upali u stan Ace Amadeusa

Podsetimo, Aca Amadeus je nedavno zatekao dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu.

Aca Amadeus nakon incidenta, na Instagramu je podelio slike svoje ruke koja je bila krvava, kao i polomljeno staklo od prozora i razvaljena vrata, koje je nakon toga ubrzo skinuo sa mreža.

Klavijaturista je tad otkrio šta se dogodilo i ispričao detalje nemilog događaja.

1/5 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Privatna arhiva

- Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - govorio je klavijaturista.

Kurir.rs/Informer