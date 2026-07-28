Slušaj vest

Anđela Ignjatović Breskvica, poznata pevačica, uživa kraj novog partnera. Ona navodi da nikad srećnija nije bila, a poštuje njegovu odluku da se ne eksponira javno.

Breskvica ističe da je emotivno u potpunosti ispunjena.

- Znam samo da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila i da nikad lepša nisam bila i da je on zaslužan za to - rekla je ona ponosno.

1/4 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages, ATA images, ANDY LYONS / Getty images / Profimedia, Nemanja Nikolić

- Evidentno je... Mislim, ja sam to sad uvidela kako se ljubav reflektuje na meni. Definitivno nikad nisam bila raspoloženija i srećnija - dodala je Breskvica.

"Dečko je navikao na sve što nosi moj posao"

Podsetimo, Breskvica je nedavno govorila:

- Partner je tu, pored muzičara, svi smo kao porodica. Tu je i najbolji prijatelj, mnogo nas je i mnogo nam je lepo. Dečko je navikao na sve što nosi ovaj posao, znao je od samog starta sa kim je, ne voli da izlazi u javnost i ja to poštujem. Baš nam znači što ne moramo da se krijemo.

1/7 Vidi galeriju Breskvica Foto: Jakov Milošević

- Mislim da je najlepše sve ono što se ne zna, zauzeta sam i srećna - dodala je pevačica, koja je pre nekoliko meseci raskinula sa pripadnikom MUP-a.

Ovo je moćnik koji je osvojio Breskvicu

Podsetimo, mediji su nedavno naširoko pisali o novom dečku pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, a kako smo već objavili, reč je o uspešnom biznismenu iz Beograda. Anđelin novi dečko važi za jednog od najpoželjnijih neženja u Beogradu, a bio je sa mnogim lepoticama.

1/5 Vidi galeriju Breskvica Foto: Privatna Arhiva

- U vezi su sigurno preko mesec dana. Verovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima - rekao je, a potom otkrio da pevačicin izabranik ima oko trideset godina i živi u jednom luksuznom naselju.

Kurir.rs/Telegraf