Slušaj vest

Lajkovac će u četvrtak, 30. jula, biti domaćin velikog muzičkog spektakla koji će okupiti neka od najvećih imena domaće folk scene.

Koncert će biti održan na Trgu u Lajkovcu, sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan za sve posetioce.

Publiku očekuje nezaboravno veče uz nastupe Radiše Uroševića, Goce Lazarević, Ljube Aličića, Vere Matović, Aleksandre Mladenović, Tijane M, Uroša Živkovića i Jelene Kostov, uz pratnju Orkestra Milana Jovanovića Jabučanca.

949866d9-a03a-48db-b97b-ef29b83ce848.jpeg
Foto: Promo

Organizatori najavljuju i goste iznenađenja, koji će dodatno upotpuniti atmosferu i učiniti ovo veče posebnim.

Poseban deo programa biće i dodela nagrada pevačima, kao znak zahvalnosti za njihov doprinos domaćoj muzičkoj sceni.

Lajkovac je spreman za veče ispunjeno vrhunskom muzikom, emocijama i odličnom atmosferom, a očekuje se veliki broj posetilaca iz cele Srbije. Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre pesme da u četvrtak budu deo ovog jedinstvenog događaja.

Ne propustiteStarsMILANČE UHVATIO DECU U KRAĐI ŠLJIVA NA NJEGOVOM PLACU: Kad vidite kako je reagovao, iznenadićete se
Screenshot 2026-07-03 221137.png
Stars"LUKAVO, LAKO JE VESNI DA ZOVE MERLINA NA KONCERT" Zorica Marković oštro o kolegama: Zovu jaka imena da bi privukli publiku
Vesna Zmijanac Zorica Marković
Stars"STRAH UVEK POSTOJI, JA SAM ČOVEK KRHKOG ZDRAVLJA" Eksluzivni intervju Milančeta Radosavljevića: Sin mi je rekao da nisam normalan što sam zakazao koncert
Milanče Radosavljević
StarsZAUVEK ĆEŠ BITI U NAŠIM SRCIMA: Dragan Kojić Keba napisao pesmu kućnom ljubimcu Paku (FOTO)
Dragan Kojić Keba

BONUS video:

23:50
STARS 608 26.07.2026. Izvor: Kurir TV