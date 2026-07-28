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Lajkovac će u četvrtak, 30. jula, biti domaćin velikog muzičkog spektakla koji će okupiti neka od najvećih imena domaće folk scene.

Koncert će biti održan na Trgu u Lajkovcu, sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan za sve posetioce.

Publiku očekuje nezaboravno veče uz nastupe Radiše Uroševića, Goce Lazarević, Ljube Aličića, Vere Matović, Aleksandre Mladenović, Tijane M, Uroša Živkovića i Jelene Kostov, uz pratnju Orkestra Milana Jovanovića Jabučanca.

Foto: Promo

Organizatori najavljuju i goste iznenađenja, koji će dodatno upotpuniti atmosferu i učiniti ovo veče posebnim.

Poseban deo programa biće i dodela nagrada pevačima, kao znak zahvalnosti za njihov doprinos domaćoj muzičkoj sceni.

Lajkovac je spreman za veče ispunjeno vrhunskom muzikom, emocijama i odličnom atmosferom, a očekuje se veliki broj posetilaca iz cele Srbije. Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre pesme da u četvrtak budu deo ovog jedinstvenog događaja.

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