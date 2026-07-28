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Dea Đurđević se danas porodila, a njen partner i ponosni tata je prvi stigao na veselje povodom ovih radosnih vesti.

- Cepaj tatu, ima novu šeficu - pisalo je na majici koju je on nosio, a to je prisutnima izazvalo osmeh na lice.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein partner na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

Dea Đurđević i njen nevenčani suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, a voditeljka TV Pink, kao i beba, osećaju se odlično.

Znaju se preko dve decenije

Dea Đurđević je početkom ove godine svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Ona je otpočela ljubav pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

"Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna", sa osmehom na licu je rekla Dea jednom prilikom.

Kurir.rs / Blic

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