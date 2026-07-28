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Voditeljka Dea Đurđević danas je na svet donela devojčicu, a porodica je rešila da priredi slavlje povodom lepih vesti. Tom prilikom, pripadnici sedme sile su razgovarali sa majkom novopečene mame, ali i sa Deom koja je otkrila kako se sada oseća, kao i da li je spremna na sve što je čeka.

OVDE možete pročitati prve reči ponosnog tate nakon dolaska prinove na svet.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Među prvima je stigla ponosna baka, a baš dok je davala intervju pred novinarima, na telefon ju je pozvala ćerka iz porodilišta, koja je prvi put progovorila o prinovi, nakon porođaja.

- Hvala na čestitkama, ja evo ovako iz bolnice od jutros. Dea je odlično, nasmejana je ušla u salu, nasmejana je izašla iz sale. Perfektno se oseća, malo je boli, ali to je normalno. Bebica je odlično, teška je 3370 grama, a dugačka 51, obim glave 36 - kroz smeh je rekla ponosna baka.

- Do juče mi je sve bilo super, jer znate kroz šta smo sve prošle. Međutim, juče mi se javio strah kada je ušla u salu - rekla je, a u tom trenutku ju je Dea pozvala.

"Muž se uplašio više nego ja"

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević u poodmakloj trudnoći se pojavila u javnosti posle duge medijske ilegale na reviji Bate Spasojevića Foto: Nemanja Nikolić

- Hvala na pitanju, odlično sam. Ovo je najlepši osećaj na svetu ikada. Znate li kako je sva lepa i lepo spava kod mame, predivno. Istina je, muž se više uplašio nego ja. Jedva čekam da krene sve oko bebe, to nisu obaveze već najlepši zadatak. Bila sam sve vreme nasmejana - rekla je Dea za Blic.

Ko je partner Dee Đurđević?

Prema pisanju medija, Dea Đurđević i njen novi emotivni partner Lazar, s kojim je uplovila u vezu nakon raskida dugogodišnje ljubavi s kolegom Mladenom Mijatovićem, poznaju se godinama.

Oni su se navodno zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, pa su kroz godine izgubili kontakt.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Čak 15 godina kasnije usledio je sudbonosni, ponovni susret, a oni su potom započeli vezu.

Novi partner voditeljke nije javna ličnost, pa se ne eksponira u medijima, a ona poštuje njegovu želju da sačuva privatnost, pa svoju ljubav najčešće kriju daleko od očiju javnosti.

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