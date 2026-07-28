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Pevač Uroš Živković je otvoreno progovorio o aktuelnostima na estradi. Sam ističe da uvek rado podrži mlade izvođače koji su tek na početku svoje karijere, budući da i sam zna kako je biti u toj situaciji.

Najpre, otkrio je da je zadovoljan ovogodišnjom sezonom.

1/9 Vidi galeriju Uroš Živković na proslavi prvog rođendana svog sina Foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam zadovoljan, sezona se malo skratila. Nisam pričao sa kolegama koliko su oni zadovoljni, ali par dana što sam ja bio sve je bilo puno. U Crnoj Gori se vrte isti pevači, samo se malo reperi smenjuju. Pop folk ekipa je standardna koja godinama nastupa dole - objasnio je on za Blic, pa se osvrnuo na kolege:

O razvodu Slobe Vasića

S obzirom da poslednjih dana javnost bruji o navodnoj preljubi, ali i o potencijalnom razvodu Slobe Vasića od njegove supruge, Uroš je dao svoj komentar:

- Nisam se čuo sa Slobom nažalost, ne znam ništa o tome i ne bih komentarisao jer su to njegova četiri zida. Želim mu da što pre izađe iz lošeg perioda jer je on super momak - zaključio je on za pomenuti medij.

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Foto: Kurir

Navodna preljuba

Dok mediji spekulišu da je Sloba napustio porodični dom, Jelena je na svom Instagram nalogu obrisala njegovo prezime, te vratila svoje.

Naime, u domaće medije su osvanule prepiske na kojima pevač navodno razmenjuje nežne poruke sa misterioznom ženskom osobom.

Podsetimo, prema objavljenim porukama vidi se da pevač sagovornici najpre šalje poruku: "Malena", uz emotikone poljubaca, a nakon što nije dobio odgovor, navodno joj piše: "Zvao sam te, nema te nigde."

Prema objavljenim skrinšotovima, u nastavku razgovora Vasić navodno pita devojku: "Hoćeš kod mene?" Kada ga ona pita gde se nalazi, odgovara da je na Karaburmi. Nakon što ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, usledio je odgovor: "Naravno", a zatim i poziv: "Pa hajde, za koliko si tu?"

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

Pažnju javnosti privukao je i detalj sa objavljenih fotografija ekrana na kojima se vidi da je u razgovoru bila uključena opcija "disappearing messages", odnosno nestajuće poruke.

Sloba se oglasio o preljubi

Podsetimo, kontaktirali smo Slobu kako bismo čuli njegovu stranu priče, a on tvrdi da nije ni video šta je objavljeno.

- Nisam ispratio. Ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju – kratko je rekao Sloba Vasić za Kurir, kog smo uputili na postojeće prepiske.

1/7 Vidi galeriju Sloba Vasić sa suprugom Foto: ATA images

- AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - rekao je pa nastavio:

- Puno je đubradi. Znate i sami u kom smo vremenu, zna i narod, što je jako bitno! Zašto ta prepiska ako postoji, nije do sada izašla? Nego baš sada u ovom trenutku kad je kod mene ovako teška situacija!? I ko stoji iza toga? Gde je to nečije ime? Jako hrabro - završio je pevač.

"Prolazimo kroz najteži period"

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić napušta Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, i Jelena je prokomentarisala ovu dramu.

- ⁠On je otac mog deteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - rekla je ona za Telegraf.rs.

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