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Supruga folkera Joce Stefanovića i pevačica, Iva Bojanović otvoreno je govorila o privatnom životu, ali i dala svoj sud o skandalu Kristijana Golubovića o kom Srbija bruji.

Iva ne krije da je bila šokirana onim što je Golubović počinio.

- To je za zatvor - rekla je Iva koja je isprva odbila da komentariše ovu situaciju.

Foto: Printscreen Instagram

Ona je takođe govorila o svom privatnom životu.

"Ja sam stalno u nekoj brzini"

- Ja sam stalno u nekoj brzini, ne umem drugačije da funkcionišem! Daje mi gas što sam zadovoljna, u miru sam sa sobom i svojom porodicom. Želela bih svima da dožive to. To mi daje vetar u leđa i za uspeh u poslu i za sve drugo - rekla je Iva Bojanović za Blic i dodala:

1/6 Vidi galeriju Iva Bojanović i Joca Stefanović Foto: Pritnsceen/Instagram, Instagram/iva.bojanovicofficial

Evo kako se Joca snašao sa bebom

- Nisam neko ko voli golotinju i tako to, ali umem kad zatreba. Joca je sad u studiju, radi, sprema nešto i za mene. Život sa novim članom porodice je prelep. Ja sam odavno mama, al' je ovo novo poglavlje života.Joca se super snašao sa detetom, on kao da je već imao beba i beba! (smeh) Hoće sve da pomogne, i da menja pelene, sve. On je pre svega muž, pa otac, domaćin. Pomaže mi sve - iskrena je.

Iva je istakla da se raduje narednom periodu.

1/9 Vidi galeriju Joca Stefanović izveo ženu i sina iz porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Deinstalirala sam na telefonu sve što mi prenosi negativnu energiju. Čula sam nove pesme kolega, još nisam uvrstila ništa od tih novih u repertoar. Planiramo više odmora, ova velika deca neće sa nama, idu na svoju stranu. Kod Joce i mene nema tenzije, stvarno nam je prelepo - kazala je Iva za pomenuti medij.

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