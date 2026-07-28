PRIČALO SE DA JE ZBOG NJIH PUKLA GRUPA "ĐAVOLICE"! Džehva i Tamara nakon osam godina oči u oči: Prvi put zajedno otkrile istinu...
Tamara Milutinović i Teodora Džehverović, nekadašnje članice grupe "Đavolice", godinama su bile tema medijskih spekulacija kada je reč o njihovom odnosu.
Više nema zle krvi
Njih dve su sada zajedno gostovale u emisiji ''Amidži šou'', gde su prvi put otvoreno govorile o svemu što se prethodnih godina pisalo, otkrivši da među njima više nema nesuglasica i da su sve razmirice ostale u prošlosti.
- Fascinantno je da se ona i ja osam godina nigde nismo srele. To je čudno. Malo se više nafilovalo nego što je bilo tako. Najviše smo se svađale oko oblačenja. Zle krvi nema, nemam mržnju, posebno ne prema Teodori. Više ni ne znam kako ona razmišlja - rekla je Tamara.
Na njene reči nadovezala se i Teodora, koja je priznala da su nesuglasice bile beznačajne i karakteristične za njihove tadašnje godine.
- Baš su bile gluposti, tinejdžerski. Uvek je bio taj rivalitet, tri devojke, pa koja će biti u sredini. Meni je stvarno ta grupa bila velika odskočna daska. Meni je mnogo pomoglo - otkrila je Teodora.
Ovo je bio razlog raspada grupe
Podsetimo, godinama se spekulisalo da je upravo sukob između Tamare Milutinović i Teodore Džehverović bio glavni razlog raspada grupe "Đavolice". Međutim, Tamara je nedavno stavila tačku na te priče, otkrivši šta se zapravo dogodilo, ali i priznala da bi volela da sa nekadašnjom koleginicom popije kafu i porazgovara.
Raspala se grupa zbog Goranine trudnoće, ona je žena htela da se posveti porodici. Mnogo smo putovale i živele u kombiju jedno vreme... A Gorana kada je ostala u drugom stanju više nije mogla da putuje toliko i onda smo stagnirale - rekla je Tamara u emisiji "Zvezde Granda Specijal" o koleginici koja je, pored nje i Teodore, bila članica grupe "Đavolice.