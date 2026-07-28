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Više nema zle krvi

Njih dve su sada zajedno gostovale u emisiji ''Amidži šou'', gde su prvi put otvoreno govorile o svemu što se prethodnih godina pisalo, otkrivši da među njima više nema nesuglasica i da su sve razmirice ostale u prošlosti.

1/4 Vidi galeriju Tamara Milutinović i Teodora Džehverović, bivše članice grupe "Đavolice", a o njihovom odnosu se mnogo spekulisalo u javnosti. Foto: Pink

- Fascinantno je da se ona i ja osam godina nigde nismo srele. To je čudno. Malo se više nafilovalo nego što je bilo tako. Najviše smo se svađale oko oblačenja. Zle krvi nema, nemam mržnju, posebno ne prema Teodori. Više ni ne znam kako ona razmišlja - rekla je Tamara.

Na njene reči nadovezala se i Teodora, koja je priznala da su nesuglasice bile beznačajne i karakteristične za njihove tadašnje godine.

- Baš su bile gluposti, tinejdžerski. Uvek je bio taj rivalitet, tri devojke, pa koja će biti u sredini. Meni je stvarno ta grupa bila velika odskočna daska. Meni je mnogo pomoglo - otkrila je Teodora.

Ovo je bio razlog raspada grupe

1/6 Vidi galeriju "MALTRETIRALE SU ME GODINU DANA" Tri ĐAVOLICE harale su scenom, onda se sve RASPALO, sav prljav veš isplivao tek posle Foto: Printskrin / You Tube

Podsetimo, godinama se spekulisalo da je upravo sukob između Tamare Milutinović i Teodore Džehverović bio glavni razlog raspada grupe "Đavolice". Međutim, Tamara je nedavno stavila tačku na te priče, otkrivši šta se zapravo dogodilo, ali i priznala da bi volela da sa nekadašnjom koleginicom popije kafu i porazgovara.

Raspala se grupa zbog Goranine trudnoće, ona je žena htela da se posveti porodici. Mnogo smo putovale i živele u kombiju jedno vreme... A Gorana kada je ostala u drugom stanju više nije mogla da putuje toliko i onda smo stagnirale - rekla je Tamara u emisiji "Zvezde Granda Specijal" o koleginici koja je, pored nje i Teodore, bila članica grupe "Đavolice.