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Odnosi između popularne braće, Gagija i Đoleta Đoganija, su često bili predmet komentarisanja domaće javnosti, međutim, odavno su zakopali ratne sekire.

Gagi i Đole sada uživaju u zajednički provedenom vremenu. Ovog puta, odlučili su se da provedu letnji odmor u Crnoj Gori, gde su na plaži pozirali i fotografije odatle podelili na društvenim mrežama.

Zbog toga se kod njihoih pratioca na mrežama javilo pitanje - koji je u boljoj formi?

1/4 Vidi galeriju Gagi i Đole Đogani Foto: Printscreen Instagram

Njih dvojica su harali scenom devedesetih, kada su kao popularni denseri osvajali srca mnogih. Sada, iako Gagi gazi šestu deceniju, a Đole sedmu, oni su pokazali da su i te kako očuvali formu.

Mnogi su ostali zatečeni njihovim izgledom, dok su komentarisali da izgledaju izuzetno fit. Međutim, sudeći po komentarima, Đole je u blagoj prednosti.

Bez obzira na to, Gagi sa svojih 54 i Đole sa 66 godina, svojom formom mogu parirati mnogo mlađim muškarcima.

Komšije o poznatoj braći

Jednom prilikom ekipa Kurira obišla je kraj u kome su živeli poznati denseri. Prijatelj Đoleta Đoganija iz osnovne škole je imao samo reči hvale.

- Ðole je moj drug. Išli smo zajedno u školu. Na pravom ste mestu. U ovoj ulici je živeo Ðole s roditeljima, majkom, braćom i sestrama. Sada je ovde i dobra kuća u odnosu na to kakva je bila kad su Ðole i Gagi živeli tu. Hvala bogu, moj drug je uspeo, probio se, obišao svet i nemaština i teški dani su iza njega - rekao je Ðoletov drug.

Ovako Đole izgledao nekada:

1/6 Vidi galeriju BIO JE SASTAVNI DEO KARIJERA NAJPOZNATIJIH PEVAČICA, A ONDA JE NAPRAVIO SVOJU! Ovako je izgledao Đole Đogani pre vrtoglavog uspeha Foto: printscreen YT

Kuća o kojoj su odrasla braća Đogani je srušena. Na istom mestu podignuta je druga kuća, u kojoj, kada je naša ekipa posetila ovaj kraj pre četiri godine živeo njihov ujak Šaban sa sinom.

Foto: Sonja Spasić

- To su divni momci. Ovde su živeli. Ali to je bilo davno. Beda jeste bila, ali su postali pošteni ljudi ' rekao je tada Đoganijev ujak.

Ðoganijev prijatelj je tada objasnio da je denser oduvek bio drugačiji od ostalih.

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