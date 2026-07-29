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Učesnik "Elite 9" Uroš Stanić u emisiji "Narod pita" progovorio je o svom odnosu sa Borom Santanom.

On je priznao da je prema nekadašnjem cimeru gajio jaka osećanja, ali je iskoristio priliku da ponovo pesce Boru. Uroš je izneo tvrdnju da je Santana vezom sa devojkom pokušao da prikrije ono što je zaista osećao.

Voditelj Darko Tanasijević pitao je Uroša kakav je njihov odnos sada i da li su u kontaktu, s obzirom na to da su u "Eliti" najpre bili drugovi, a onda su zaratili zbog Uroševe tvrdnje da se između njih dvojice nešto dogodilo.

- Imali smo prisan odnos, ne drugarski. Iznenađen sam njegovim konstantnim ograđivanjem od mene. Blokirali smo se - otkrio je Uroš, pa priznao šta je osećao:

- Imao sam emocije unutra i jako sam bio zaljubljen u Boru.

1/4 Vidi galeriju Bora Santana i Uroš Stanić Foto: Printscreen

- Sa Anastasijom je pokušao da zataška ono što je osećao. To je bio paravan - izneo je svoju tvrdnju Uroš.

Uroš je istakao da je razočaran u Boru zbog njegovog ponašanja.

- On svoju ćud ne može da promeni. Sramota me je da me povezuju sa njim - poručio je UStanić.

U ovu temu uključio se i Nerio Ružanji, koji je zajedno sa Urošem bio gost u emisiji. On je priznao da je na početku verovao Bori i bio uz njega, ali se sve promenilo kada mu je Santana opsovao dete.

Foto: Marko Karović

- Prevario me je. Mislio sam da je najbolji lik. Njemu nije dosta kadra. Jako je ljubomoran na Filipa Đukića - izjavio je Nerio, koji je dodao da je Santana pokazao najgore osobine i da bi trebalo da ode na lečenje.