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Kristina Spalević oglasila se u kasnim noćnim satima i iznenadila sve novim obraćanjem. Naime, bivša učesnica rijalitija je obavestila pratioce da ponovo ide u policijsku stanicu i najavila štrajk glađu.

"Boje da me ubije..."

- Javljam vam se ljudi, idem u policiju. Dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen od sutra isred Vlade Srbije štrajkujem glađu, a neću ni piti vodu. Proširio je snimak neovlašćenog snimanja intimnog odnosa, prijavila sam i odvela sam svedoka kome su šireni dokazi, njemu ništa nije još uvek učinjeno - govorila je Kristina i dodala:

Foto: Instagram Printscreen

- Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego ovo što mi se dešava.

Pretnje ubistvom

Kristina Spalević danima iznosi dokaze za sve tvrdnje koje iznosi u vezi sa odnosom Kristijana Golubovića.

Bivša učesnica rijalitija otkrila je da je trpela zlostavljanje, nasilje, da je porodčni dom bio leglo urlika, vike, stresa, agresije ali i ubistva kućnog ljubimca Koka.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

Nakon raskida Spalevićeva je sa decom otišla da živi kod roditelja, ali se i van toga plaši za svoju bezbednost, jer kako navodi, svakodnevno dobija pretnje smrću.

U martu ove godine, Kristina je lajvu na Instagramu javno priznala sa kakvim problemima se suočila i šta joj je Kristijan sve govorio.

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je tada sa knedlom u grlu i nastavila:

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Narcisoidni manipulator"

- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno, ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.

- Žena koja vam je mutila nešto iza leđa, za koju smatrate da je nešto grešila, ne biste je danima i noćima molili za pomirenje, a kada vas odbije jer je shvatila vam pomoći nema o promeni, da će istrunuti pored vas, e onda, od sinoć krenu pretnje, ucene, uvrede, a sve ćete da čujete, dokumentovano kako to izgleda.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- E sad da vam kažem nešto mnogo važno, bilo bi meni mnogo teže u životu, da ja samom svojom izjavom koja je potpuno benigna i bezazlena nisam dobila toliku podršku žena koje su apsolutno prepoznale obrazac ponašanja narcisoidnog manipulatora, što je takođe potvrđeno i sa mojim psihologom, jer i mi koji ne treba da se lečimo dođemo do lečenja jer se oni ne leče. Može on da priča šta hoće, žene koje su prošle, a i muškarci, jer postoje i žene koje su narcisoidni manipulatori, koji su prošli to, vrlo dobro znaju šta oni rade - spinuju, ubeđuju vas, rolerkoster emocija, daju vam mrvu pa vam onda... Jedna katastrofa. To će biti jedna lekcija - govorila je Kristina tada na Instagram storiju.