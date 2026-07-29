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Peđa Medenica gostovao je u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom progovorio o svom nadimku, a zatim ispričao anegdotu sa jednog nastupa.

Anegdota

- Pre nekih 6,7 godina nastupam ja u jednoj diskoteci i pre nastupa ja krenem do wc-a i kažem klavijaturisti. I sad dok sam ja ušao u wc, dva momka ulaze iza mene i sad ovaj jedan govori drugom: "Šta si me doveo ovde mentolu jedan da slušam ovog idiota, čuj molim te, on je sebi dao nadimak Medenica, pa zamisli koji je to mentol... - pričao je pevač.

Foto: Printscreen

"Ličim na medveda"

- A što si stvarno uzeo nadimak Medenica? - upitao je Ognjen.

- Pa znaš šta, volim ono med, medved mi je omiljena životinja, tako da eto. A i ličim na medveda - našalio se Medenica.

"Vršio je pritisak na mene"

Pre nego što je postao popularan, pevač Peđa Medenica bavio se izradom pesama za druge izvođače, među kojima je bio i Aco Pejović.

Jednom prilikom Peđa je ugostio Acu u svom studiju kako bi mu pustio pesmu “Makar zadnji put“ koju je prvobitno namenio sebi, međutim, Pejović je pesmu želeo za sebe.

1/7 Vidi galeriju PEĐA MEDENICA Foto: Promo, Printscreen, ATA images

- Ja sam njemu uradio nekoliko pesama za taj album, ali sam hteo da čuje ovu da mi kaže kako mu se čini. Ja sam tada bio anoniman, i on mi je rekao: “Ova pesma ide meni“. Rekao sam mu da mi ne radi to jer on već ima 100 hitova, ali on je vršio pritisak na mene, na čemu sam mu zahvalan, i na kraju sam prelomio - rekao je Medenica za K1 televiziju.

Tada je javio svom kumu Endžiju Mavriću da prepusti pesmu Aci, a zatim je sebi napravio novu koja ga je kasnije i proslavila.

1/10 Vidi galeriju Aco Pejović koncert u Skoplju Foto: Goran Deskovski/Mladen Stanković

Najveći hit napisao za 20 minuta

– Vraćao sam se iz Beograda za Bačku Palanku gde inače živim, malo sam onako popio, i za svega 20 minuta napisao pesmu “Dođeš mi u san“. Poslao sam pesmu Endžiju odmah i rekao da ne pušta nikome, znao sam da podhitno moram nešto da snimim - ispričao je pevač i dodao:

– Eto, da Aco nije uzeo pesmu “Makar zadnji put“, ja možda nikada ne bih napisao “Dođeš mi u san“.