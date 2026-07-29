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Teodora Džehverović vlasnica je nekoliko nekretnina u Beogradu, a nedavno je kupila i malu kuću sa seoskim imanjem koje trenutno uređuje i prilagođava svojim željama. Na početku razgovora osvrnula se na svoje svakodnevne navike i otkrila da na spavanje odlazi veoma rano.

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Foto: Matija Popovic

- Zadovoljna sam, ustajem rano, legnem rano, treniram, bavim se poslom. Zavisi sve koji je period u godini, a ovo mi je najgori, mislim najturbulentniji. Imala sam snimanje spotova i stvarno sam se iscimala, a onda i Music Week. Letnja turneja, stajlinzi za plesačice i mene... - govorila je Teodora.

Otkrila je kako napreduju radovi oko kuće koju je nedavno pazarila.

- Krov još ne znam sama da radim! Majstori rade, radi se postepeno kuća. Uzela sam drugi stan, a kućica je novo iskustvo - rekla je ona.

- Imam 29 godina i vrlo dobro se zna da sve ovo radimo da bismo nekome ostavili. Meni je najveća želja da se ostvarim kao majka, nije karijera najbitnija stvar u životu - dodala je Teodora u emisiji "Amidži šou".

Zaradila 4 miliona prošle godine

Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić

Inače, prema podacima iz APR-a, Teodora je tokom 2025. godine prihodovala svega nešto više od 4 miliona dinara.

S druge strane, imala je i troškove od skoro 3 i po miliona dinara.

Na kraju, pevačica je ostvarila neto dobitak od 760.000 dinara, odnosno približno 6.500 evra.

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Teodora Džehverović Izvor: Kurir