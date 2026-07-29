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Kristina Spalević i Kristijan Golubović već nekoliko dana nalaze se u centru medijske pažnje zbog žestokog sukoba koji se odvija putem društvenih mreža i javnih obraćanja.

Foto: Instagram Printscreen

Nakon brojnih optužbi koje su se pojavile u javnosti, Kristijan se oglasio video-porukom u kojoj je izneo niz tvrdnji na račun bivše partnerke.

- Spalevićka, htela si da me strpaš u zatvor, ali si se zeznula. Ne ide to tako, lažima i montažama. Učio sam te šest godina. Sada slušaj Filipa Cara kada budem pustio naš razgovor u kojem tvrdi da ste spavali zajedno. Svi koji me napadaju da sam ubio psa i da sam nju tukao videće u segmentima ko je zapravo Kristina Spalević i zašto sve ovo radi, kako bi me ocrnila - rekao je Kristijan.

On je potom dodao da je zbog cele situacije ostao bez jednog poslovnog angažmana, ali je istakao da nije izgubio prijateljstvo sa Željkom Mitrovićem.

- Izgubio sam jedan posao, ali nisam izgubio Željka Mitrovića kao prijatelja. Ona je izgubila prijatelja, najboljeg čoveka u svom životu i posao. Kada prava istina izađe na videlo, ni ona, ni oni koji podržavaju ovu, kako tvrdi, laž i prevaru, neće moći mirno da živi u ovom gradu. Verujte mi - poručio je Golubović u svom obraćanju.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Pretnje ubistvom

Podsetimo, Kristina Spalević danima iznosi dokaze za sve tvrdnje koje iznosi u vezi sa odnosom Kristijana Golubovića.

Nakon raskida Spalevićeva je sa decom otišla da živi kod roditelja, ali se i van toga plaši za svoju bezbednost, jer kako navodi, svakodnevno dobija pretnje smrću.

U martu ove godine, Kristina je lajvu na Instagramu javno priznala sa kakvim problemima se suočila i šta joj je Kristijan sve govorio.

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je tada sa knedlom u grlu i nastavila:

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno, ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.