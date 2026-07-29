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Kristijan Golubović našao se u centru pažnje nakon lajva u kojem je Filipu Caru uputio ozbiljne pretnje. Tokom prenosa u razgovor se uključio i njegov prijatelj, čije su izjave dodatno uzburkale javnost.

Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Naime, Kristijan Golubović i Filip Car vodili su lajv tokom kojeg su izrečene i pretnje smrću, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Ubiću te, samo da pređeš granicu", govorio je Kristijan Golubović Filipu Caru u razgovoru uživo, a ubrzo zatim u lajv se uključio i njegov prijatelj koji je pretio klanjem i psovao ćerku Filipu Caru.

"Ćerku da ti j***, dođi da te koljem ja. Aj mi dođi u Beograd da te zakoljem ja", govorio je prijatelj Kristijana Golubovića.

Filip Car: "Bio sam sa njegovom ženom, to je problem"

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, sukob između Kristijana i Filipa Cara je počeo nakon što je Kristina Spalević iznela jezive detalje u lajvu sa Carem o ubistvu psa.

Filip Car se zatim uključio u lajv na Tik Toku sa Kristinom, a potom se detaljnije oglasio na svom Instagram profilu gde je javno progovorio o pretnjama koje dobija od Kristijana Golubovića.

"Što se tiče Kristijana Golubovića, mene to ne iznenađuje, to je čovek koji je meni pretio ubistvom, samo meni pet šest godina i mnogim drugima. Dobro, ja se nisam uplašio, jer nisam neki kriminalac ili nešto slično. Ja sam samo bio sa njegovom ženom, pre nego što je on bio sa njom. To je sad njemu neki problem", poručio je Car i dodao da ga čudi što je javnost iznenađena ovakvim ponašanjem, s obzirom na to da se o Golubovićevom ophođenju prema životinjama i ljudima priča godinama.

U svom prepoznatljivom stilu, Car je istakao da se ne plaši fizičkog obračuna i da smatra da je superiorniji.

"Ponavljam i čvrsto stojim iza toga, pera mi ne može skinuti. A prsa u prsa, ne može mi pera skinuti. Siguran sam da sam superiorniji od njega", jasan je bio Car.

Car se razočarao i u Kristinu

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Iako je na početku bio na njenoj strani, Car ne krije da se duboko razočarao u Kristinu Spalević nakon što je saznao da se incident sa psom dogodio pre čak dve godine, a da je ona sve vreme ćutala.

"Ulovio me je muk jer sam u mom razgovoru sa njom dobio informaciju da je taj slučaj bio pre dve, tri godine. A čekaj, ako je to pre dve godine, ti si ostala s tim likom nakon svega toga, i još ne samo da si ga štitila, nego si veterinare optužila da su oni krivi. I onda si Milici i Željku Mitroviću punila glavu kako su veterinari krivi", ogorčen je Filip.

"Tebi želim sreću, da zaštitiš svoju decu, mada mislim da ćete se pomiriti. Izvini molim te, veliku odgovornost nosiš i ti, kao i on. On je za mene ubica psa i krivac. Videli smo da je maltretirao i drugog psića, povredio mu nogu. On je za mene monstrum", rekao je Filip Car.