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Dragomir Despić Desingerica progovorio je o kolegama sa estrade i muzici koja mu prija van posla, ali i porocima kojima, kako kaže, trenutno nije sklon.

Reper nije želeo nikoga da izdvaja kao najsimpatičnijeg, te je tvrdio da poštuje svačiji rad.

Estrada

- Sa svima sa estrade razgovaram. Nikoga ne bih izdvajao, ničiji rad, čim su tu, znači da dobro rade. Svako se bori za sebe, poštujem svačiji rad, ne bih odvajao. Ja slušam sve, i strano i domaće. U kolima znam da pustim nešto što je možda i nepoznato, taj gas me radi. Volim nekad da pustim i Yu ex rok ili Balaševića - govorio je Desingerica za fullscreen media.

"Mi smo bomba"

Despić se tada osvrnuo i na prijateljstvo sa Bakom Prasetom i otkrio da su u sjajnim odnosima.

- Baka i ja smo baš bomba. Baš smo dobri, čujemo se stalno, čavrljamo. Baš ga gotivim, evo iskreno da ti kažem, ne postoji ništa loše. Nedavno smo kupovali auto i ja i on, pa smo malo ćaskali - govorio je Despić za fullscreen media.

O porocima

Despić je otkrio da nije pobornik poroka i da ga je muzika potpuno smirila.

- Ne pijem, ne drogiram se. Ranije je tu bila svega i svačega, danas nemam vremena. Lepo sam rekao, muzika me je mnogo smirila. Da se muzika nije desila bio bih mrtav do 25. godine. Možda bih ja i vario, zgutao nešto, ali nemam vremena - našalio se Desingerica.

1/10 Vidi galeriju Desingerica Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Haos u Crnoj Gori

Dragomir Despić Desingerica ovog leta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori zbog čega leto i provodi na primorju gde tokom dana i uveče nastupa. Oko njega se čini da je ovog leta najveća pompa, od zahteva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da malolenta lica piju alkohol.

Iako se mnogi pevači žale da nemaju broj nastupa kao ranije, on kaže da to kod njega nije slučaj.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Shutterstock, Boba Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

- Kao i svake godine, bajo, uvek isto sve. Tako da ekstra. Ne žalim se bajo, dobro je. Uvek se nađu neke te zle duše bajo. Ali što se tiče nastupa i punoće nastupa za razliku od drugih je bomba, kaže pa se dotakao racije.

"Ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke"

- Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mesta. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš ono pametno i ostalo. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno. Samo što ja najviše volim od pre 20 godina kad je bilo i šetališta i ludila. Ovaj sad je dosta mirnije, vreme žurki je pomereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se ja još nisam ni bavio muzikom. Što se mene tiče svake godine krećeš, rokaš sve to bude bomba pa onda me razapinju, prave od mene ko da sam serijski ubica a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da verujem, onda sedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud - rekao je reper.