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Narodni lekar Milutin Milošević (87) iz sela Dub kod Bajine Bašte, koji je tvrdio da je spasao život Čedomiru Jovanoviću, preminuo je noćas, a iza sebe je ostavio priču koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

Čeda Jovanović
Čeda Jovanović Foto: Printscreen YouTube

Milošević je pre nekoliko godina dospeo u centar medijske pažnje nakon što je ispričao da je lider LDP došao kod njega u veoma teškom zdravstvenom stanju i da je u njegovom domaćinstvu proveo 40 dana na, kako je tvrdio, posebnom programu prirodne medicine.

"Došao je kod mene jedva dišući"

Deda Milovan i Čedomir Jovanović Foto: Preent Screen

- Ja sam Čedomiru Jovanoviću spasao život! Došao je kod mene jedva dišući, rekao je da misli da neće doživeti ni 1. jun, a sada je kao nov. Uranjao sam ga u vodu sa ljutim paprikama, uvijao u ledeni čaršav, mazao ricinusovim uljem, svakog dana ga klistirao i davao mu specijalno pripremljene lekovite sokove - govorio je Milošević tada.

Prema njegovim rečima, Jovanović je u Dub stigao iscrpljen i bez snage, a tokom narednih 40 dana prošao je niz tretmana koje je Milutin nazivao programom čišćenja i revitalizacije organizma. Tvrdio je da je Jovanović bio izuzetno disciplinovan i da se striktno pridržavao svih uputstava.

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40 DANA BORBE ZA ŽIVOT! Ekskluzivna ispovest Čede Jovanovića Izvor: Kurir

Milošević je do poslednjih dana verovao da je upravo njegov tretman doprineo Jovanovićevom oporavku, često ističući da je nakon boravka na Tari lider LDP ponovo mogao normalno da putuje i radi. Njegove izjave izazvale su brojne reakcije u javnosti, a priča o navodnom izlečenju Čedomira Jovanovića ostala je jedna od poslednjih velikih ispovesti koje je dao za medije.

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