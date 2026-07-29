PREMINUO NARODNI LEKAR KOJI JE SPASAO ŽIVOT ČEDI JOVANOVIĆU: Političar kod njega proveo 40 dana na lečenju
Narodni lekar Milutin Milošević (87) iz sela Dub kod Bajine Bašte, koji je tvrdio da je spasao život Čedomiru Jovanoviću, preminuo je noćas, a iza sebe je ostavio priču koja je izazvala veliku pažnju javnosti.
Milošević je pre nekoliko godina dospeo u centar medijske pažnje nakon što je ispričao da je lider LDP došao kod njega u veoma teškom zdravstvenom stanju i da je u njegovom domaćinstvu proveo 40 dana na, kako je tvrdio, posebnom programu prirodne medicine.
"Došao je kod mene jedva dišući"
- Ja sam Čedomiru Jovanoviću spasao život! Došao je kod mene jedva dišući, rekao je da misli da neće doživeti ni 1. jun, a sada je kao nov. Uranjao sam ga u vodu sa ljutim paprikama, uvijao u ledeni čaršav, mazao ricinusovim uljem, svakog dana ga klistirao i davao mu specijalno pripremljene lekovite sokove - govorio je Milošević tada.
Prema njegovim rečima, Jovanović je u Dub stigao iscrpljen i bez snage, a tokom narednih 40 dana prošao je niz tretmana koje je Milutin nazivao programom čišćenja i revitalizacije organizma. Tvrdio je da je Jovanović bio izuzetno disciplinovan i da se striktno pridržavao svih uputstava.
Milošević je do poslednjih dana verovao da je upravo njegov tretman doprineo Jovanovićevom oporavku, često ističući da je nakon boravka na Tari lider LDP ponovo mogao normalno da putuje i radi. Njegove izjave izazvale su brojne reakcije u javnosti, a priča o navodnom izlečenju Čedomira Jovanovića ostala je jedna od poslednjih velikih ispovesti koje je dao za medije.