Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Kristijana Golubovića zbog sumnje da je ubio psa. Policija prikuplja obaveštenja.
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OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O SLUČAJU KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Čeka se izveštaj policije
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Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet povodom navoda da je višestruko osuđivani rijaliti učesnik Kristijan Golubović usmrtio psa, a policiji je naloženo da prikupi sva potrebna obaveštenja.
Foto: Instagram Printscreen
Kako su iz Tužilaštva potvrdili, zahtev za prikupljanje neophodnih informacija upućen je nadležnoj Policijskoj stanici Voždovac.
Nakon što policija dostavi izveštaj, Tužilaštvo će doneti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu.
Objavljen snimak nasiljaž
Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram
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Podsetimo, Kristijana Golubovića je supruga prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.
Pored toga, Kristin je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.
Kurir.rs/Blic
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