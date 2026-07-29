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Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet povodom navoda da je višestruko osuđivani rijaliti učesnik Kristijan Golubović usmrtio psa, a policiji je naloženo da prikupi sva potrebna obaveštenja.

Kristijan Golubović Kristina Spalević
Foto: Instagram Printscreen

Kako su iz Tužilaštva potvrdili, zahtev za prikupljanje neophodnih informacija upućen je nadležnoj Policijskoj stanici Voždovac.

Nakon što policija dostavi izveštaj, Tužilaštvo će doneti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu.

Objavljen snimak nasiljaž

Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Kristijana Golubovića je supruga prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.

Pored toga, Kristin je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.

Kurir.rs/Blic

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Kristijan Golubović pravi nered po stanu Izvor: Instagram/kristina_spalevic