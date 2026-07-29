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Indira Levak nedavno je saopštila da se razvodi od supruga Miroslava, sa kojim se godinama borila za potomstvo.

Indira je jednom prilikom govorila o majčinstvu i tada je otkrila da je čak razmišljla i o usvajanju deteta.

"Ne možemo protiv onoga kako Bog zapiše"

– Više od svega sam želela da se ostvarim kao majka, ali ne možemo protiv onoga kako Bog zapiše. Dugo razmišljam o usvajanju deteta i smatram da je to nešto predivno. Mnogo dece nema porodicu i krov nad glavom, tako da bih volela da se kockice slože i da mi se ta želja uskoro ispuni – ispričala je Indira jednom prilikom.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

"Oboje smo emotivci"

Ona je takođe istakla da bi ona i njen suprug Miro bili sjajni roditelji.

- Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikada ponovili. S te strane malo oklevamo, jer smo oboje emotivci, ali ohrabrio nas je i rasplakao nedavni dokumentarac o Sergeu Ibaku, košarkašu Toronto Raptorsa. On je odrastao u presiromašnom Kongu, gde deca spavaju na ulicama ili zemljanim podovima u skučenim prostorima, s jednim obrokom dnevno, bez odgovarajuće medicinske pomoći. Videćemo šta će doneti budućnost - pričala je pevačica.

Čarobni stan

Indira je prelep dom opremila po svojoj želji, a na njenim društvenim mrežama nekoliko puta je otkrila kako izgleda njena oaza mira.

1/6 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Printskrin/Instagram

Dom popularne pevačice odiše minimalizmom, dominiraju čiste linije i moderna forma. Sofe i fotelje su u pastelnim bojama koje u prostoru deluju elegantno i prefinjeno.

Pevačica je dizajnirala i kuhinju koja je rađena po meri, a posebnu ljubav pokazala je za dizajniranje baštenskih garnitura.

Koliko je impozantan i velelepan njen porodični dom dovoljno govori i činjenica da u sklopu istog poseduje i teretanu, ali i muzički studio.