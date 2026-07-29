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Tijana Bogićević otvoreno je progovorila o najtežim životnim trenucima, borbi za egzistenciju, ali i o tome kako su je teške odluke i hrabrost dovele do statusa jedne od najcenjenijih pop zvezda na našim prostorima.

Pevačica se osvrnula na prelomne trenutke u svom životu, uključujući udaju, odlazak u Ameriku, ali i odluku da se vrati u Srbiju.

"Nisam dozvoljavala da strah donosi odluke umesto mene"

Na pitanje da li sebe doživljava kao hrabru osobu, pevačica je dala iskren odgovor.

- Mislim da jesam. Ne zato što se ne plašim, već zato što nikada nisam dozvoljavala da strah donosi odluke umesto mene.

Foto: Kurir Televizija

Ona je priznala da je njen put bio pun neizvesnosti i ozbiljnih finansijskih poteškoća.

"Bilo je trenutaka kada nisam imala novca"

- Oduvek sam radije birala svoj put, čak i kada nisam bila sigurna kuda vodi. Bilo je trenutaka kada nisam imala novca ni za osnovne stvari, bilo je mnogo neizvesnosti, ali nikada nisam poželela da odustanem od muzike ili da budem nešto što nisam. Hrabrost je, po mom mišljenju, ostati dosledan sebi čak i kada je teži put.

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O vezama i praštanju

Govoreći o odnosima i komunikaciji, što je i glavna tema nove pesme, Tijana priznaje da privatno ume da bude i previše tolerantna.

- Činjenica je da dam baš mnogo šansi dok ne shvatim da je kraj ljubavi, prijateljstva ili saradnje.

Kurir/Hello