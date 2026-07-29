Slušaj vest

Stanija Dobeojević otišla je na remont lica, prenose mediji. Starleta je nakon pobede u rijalitiju Elita 9, odlučila da se malo dotera, a tretmani koje će raditi koštaće je kako prenose mediji, 1300 evra.

Nije časila ni časa da se vrati starim navikama nakon izlaska iz rijalitija. Budući da je mesecima boravila pred kamerama i nije bila u mogućnosti da se posveti uobičajenim tretmanima i nezi, Stanija je odmah po izlasku krenula da sređuje svoj izgled.

Prvo je osvežila frizuru kod frizera, a zatim se posvetila licu i estetskim korekcijama. Pobednica Elite 9 je posetila doktorku Milicu, gde je, prema informacijama do kojih smo došli, uradila nekoliko tretmana kojima je dodatno naglasila svoje crte lica.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen Instagram

Remont: Usne, vilica, jagodice, botoks

Kako saznaje Informer, tretmani su obuhvatili usne, vilicu, jagodice i botoks.

Prema podacima koji se mogu naći na sajtu klinike, korekcija usana koštala je oko 300 evra, za vilicu je izdvojila 350 evra, dok su jagodice koštale 350 evra. Botoks tretman iznosio je oko 300 evra.

Kada se sve sabere, ukupna cena tretmana koje je Stanija uradila iznosi 1.300 evra.

Svet estetske medicine odavno je prestao da bude ekskluzivna zona rezervisana samo za džet-set i televizijske ekrane.

Ono što je nekada bila tajna javnih ličnosti, danas je postalo deo svakodnevice, pa dok se poznate dame poput starleta utrkuju koja će prva poneti "novo lice", ni obične devojke više nisu imune na trendove ulepšavanja koji vladaju modernim dobom, prenosi Informer.