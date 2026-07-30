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Goca Božinovska, na estradnom nebu je već decenijama, a jedna je od retkih koja se nije mnogo menjala, a crna kosa je sve vreme bila i ostala njen zaštitni znak.

Muškarci uzdisali za njom

Važila je za jednu od najzgodnijih, a mnogi moćni muškarci su uzdisali za njom.

Oduvek je imala dugu crnu kosu, a jedno vreme je nosila i šiške.

1/11 Vidi galeriju goca božinovska nekad i sad Foto: printscreen YT

Stari video snimci su dokaz koliko je za ovu pevačicu vreme stalo.

Ljubavna priča joj obeležila život

Njena ljubavna priča sa opasnim momkom beogradskog asfalta, Zoranom Šijanom, postala je već legendarna. Opšte je poznato da su se rodile emocije na prvi pogled, a sama pevačica je rekla da je to bila njena životna ljubav iz koje je dobila dvoje dece, Mirka i Zoranu.

1/7 Vidi galeriju Zoran Šijan i Goca Božinovska u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen/Legende podzemlja

Zbog njega se na neko vreme povukla iz javnosti, ali se vratila na velika vrata neko vreme nakon što je ubijen.

U to vreme je bila zatehnutog tela, atraktivnog izgleda ali i duge crne kose koju ni do danas nije menjala.

Jedino sa čime je eksperimentisala jesu šiške, koje je nosila na razne načine.

Pomenute šiške, nešto kasnije je uklonila, ali se im se i verno vratila te ih nosi i dan danas, ali na drugačiji način.

1/9 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen/Premijera

Božinovska danas ima 61. godinu a na vitkoj liniji mnogi bi joj pozavideli.