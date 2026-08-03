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Kao tvrde njegove kolege, bolje bi bilo da je Desingerica kupio stan na nekoj atraktivnoj lokaciji, nego što troši pare vozeći tuđe automobile.

Za samo nešto više od godinu dana, Desingirica je promenio preko 10 automobila, a njihova vrednost je skoro dva miliona evra.

Besna mašina vredi preko 200.000 evra

Kada se na jednom od poslednjih snimanja Pinkovih zvezda pojavio u automobilu "ferrari mercenary", koji vredi preko 200.000, svima je bilo jasno da je đavo odneo šalu.

- On leči komplekse iz mladosti. I dalje je u nekom gasu da se kur*i sa novim kolima, a nijedan auto nije njegov. Ko bi pametan davao pare za tolike automobile, pa gde bi ih u krajnjem slučaju i parkirao. On živi na periferiji grada, i bolje bi mu bilo da je kupio neki stan, nego što renta automobile – pričao jenedavno jedan njegov dobro upućeni kolega iz posla.

Nije poznato da li Deingirica u vlasništvu ima sve automobile koje je vozio, ali i da ih ima, pitamo se gde ih parikira, pošto ih ima preko deset.

1/5 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– To je samo za slikanje. Desingirica mora da proživi mladost, pa setite se samo šta je radio dok je bio mlad. Zarađivao je tako što je statirao u emisijama, kao što su neki Karamelni neki ljubavni jadi, gde je glumio muškarca koji vara. Zna on da njegovih pet minuta neće dugo potrajati, pa veli ajde da se živi za sve vreme koliko traje. Pa pogledajte ga u Pinkovim zvezdama od njega ljudi ne mogu doći do reči, jer non-stop priča i privlači pažnju na sebe. Srećom i to se polako završava i on je toga svestan, pa jaše na ovom poslednjem talasu, kako bi iskoristio što više može – dodao je nedavno izvor.

1/7 Vidi galeriju Desingerica došao na snimanje Pinkovih Zvezda Foto: Nemanja Nikolić

Treper je na snimanje Pinkovih zvezda došao i u luksuznog automobilu marke "mercedes", modela G63 Brabus Rocket 900, čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. Brabus je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova Rocket 900 edicija predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

Haos u Crnoj Gori

Dragomir Despić Desingerica ovog leta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori zbog čega leto i provodi na primorju gde tokom dana i uveče nastupa. Oko njega se čini da je ovog leta najveća pompa, od zahteva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da malolenta lica piju alkohol.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Shutterstock, Boba Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

- Kao i svake godine, bajo, uvek isto sve. Tako da ekstra. Ne žalim se bajo, dobro je. Uvek se nađu neke te zle duše bajo. Ali što se tiče nastupa i punoće nastupa za razliku od drugih je bomba, kaže pa se dotakao racije.

- Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mesta. Pa rade ljudi svoj posao. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš ono pametno i ostalo. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno. Samo što ja najviše volim od pre 20 godina kad je bilo i šetališta i ludila. Ovaj sad je dosta mirnije, vreme žurki je pomereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se ja još nisam ni bavio muzikom. Što se mene tiče svake godine krećeš, rokaš sve to bude bomba pa onda me razapinju, prave od mene ko da sam serijski ubica a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da verujem, onda sedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud - rekao je reper

kurir.rs/scandal