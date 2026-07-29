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Filip Car i Kristijan Golubović su u ozbiljnom sukobu, a jedan drugom se već danima obraćaju preko društvenim hreža.

Poslednje u nizu uključenja u lajv Kristijana Golubovića zgozilo je javnost jer je izrekao jezive pretnje na Filipov račun, a uključio se jedan Golubovićev prijatelj.

Kristijan i njegov prijatelj zapretili su Caru smrću.

Tim povodom mi smo kontaktirali nekadašnjeg rijaliti učesnika, koji je još jednom poručio da se Kristijana ne boji.

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Boba Nikolić, Printscreen Insatgram

- Kristijan i njegove prijetnje meni i mnogima su bolesne i morbidne, ali sreća u istu ruku i smešne i apsurdne! Neka dođe sebi dok još ima kome - rekao nam je Filip Car.

Kristijanove pretnje upućene Caru izazvale su buru na društvenim mrežama gde je ovaj njegov monstruozni postupak osuđen.

- Ubiću te, samo da pređeš granicu - govorio je Kristijan Golubović Filipu Caru u razgovoru uživo, a ubrzo zatim u lajv se uključio i njegov prijatelj koji je pretio klanjem Filipu Caru.

- Dođi da te koljem ja. Aj mi dođi u Beograd da te zakoljem ja - govorio je prijatelj Kristijana Golubovića.

Foto: Printscreen TikTok

Podsetimo, Car je najpre stao u odbranu Kristine Spalević i žestoko osudio Golubovića nakon optužbi njegove bivše partnerke da je usmrtio njihovog psa Koka, zbog čega su oboje suspendovani sa Red televizije.

Nakon saznanja da se to nije dogodilo sada, već pre nekoliko godina, Car više nije želeo da podržava Kristinu jer smatra da je morala to odmah da prijavi, ali je i dalje pri stavu da osuđuje njeno zlostavljanje od strane Kristijana, o čemu ona već mesecima javno govori pre svega na svom Intagram profilu.