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Lepa Brena nedavno je održala nastup u Hrvatskoj, a u jednom trenutku umalo je polomila telefon jednoj devojci na svom koncertu.

Brena je kao i obično bila puna energije i dobrog raspoloženja, a njeno čuveno podizanje nogu je zamalo moglo da bude kobno po novom iPhone 17 Pro Max.

Ovaj trenutak sa nastupa postao je viralan na društvenim mrežama. U publici, u prvom redu se nalazila jedna devojka koja je snimala Brenu sve vreme tokom nastupa, a zbog ispada pevačice umalo je ostala bez telefona.

Tokom izvođenja pesme "Kolovođa", pevačica je u jednom momentu digla nogu u vazduh, što inače često radi na nastupima.

Međutim, ovaj pokret umalo je koštao devojku iz publike telefona.

- Ono kad ti Lepa Brena skoro razbije nogom iPhone 17 Pro Max - napisala je korisnica Instagrama koja je podelila ovaj snimak na svom profilu.

Brena je na ovom koncertu obukla nesvakidašnju belu haljinu na kojoj su bili ispisani nazivi njenih pesama, a ceo izgled upotpunila je štiklama.

Nakon uspešnog nastupa, Brena se oglasila i zahvalila publici: "Hvala, Krk! Lepši povratak sa kraće pauze nisam mogla ni da zamislim. Noć za pamćenje! Volim vas".

1/5 Vidi galeriju Pevačica očarala Krk Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović

Leto provodi na luksuznoj jahti

Podsetimo, Lepa Brena leto uglavnom provodi na svom luksuznom plovilu - jahti. Njena porodica i ona često dele trenutke sa jahte, a svojim plovilom obilaze razna mesta od Crne Gore preko Hrvatske pa sve do Italije.