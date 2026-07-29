KRISTINA ZATRAŽILA POMOĆ STRUČNIH LICA: Otišla kod psihoterapeuta pa se oglasila: Bolje da ne znate...
Kristina Spalević odlučila je da potraži stručnu pomoć zbog svih situacija koje prolazi mesecima sa svojim bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem.
Svoje pratioce ali i javnost redovno obaveštava o svemu što joj se dešava, a sada je podelila sa javnošću i da je bila kod psihoteraputa.
Kako kaže, terapeut joj je dosta pomogao da se snađe u ovoj teškoj situaciji.
- Onlajn seansa za preporuku. Toliko puta me je podigao. Razgovor sa njim me je podigao. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje - jedva je izustila Kristina.
Najavila štrajk glađu
Podsetimo, Kristina Spalević sinoć je otišla u policijsku stanicu, kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.
Na društvenim mrežama počeo je da kruži i snimak sa "bejbi kamere" na kojoj njih dvoje imaju intimni odnos, što je nju mnogo povredilo.
- Javljam vam se ljudi, idem u "29 Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno.
- Neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa. Prijavila sam to, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žedji nego sve ovo što mi se dešava - pričala je Kristina.
Kurir.rs