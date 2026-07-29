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Kristina Spalević odlučila je da potraži stručnu pomoć zbog svih situacija koje prolazi mesecima sa svojim bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem.

Svoje pratioce ali i javnost redovno obaveštava o svemu što joj se dešava, a sada je podelila sa javnošću i da je bila kod psihoteraputa.

Kako kaže, terapeut joj je dosta pomogao da se snađe u ovoj teškoj situaciji.

- Onlajn seansa za preporuku. Toliko puta me je podigao. Razgovor sa njim me je podigao. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje - jedva je izustila Kristina.

Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Najavila štrajk glađu

Podsetimo, Kristina Spalević sinoć je otišla u policijsku stanicu, kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Na društvenim mrežama počeo je da kruži i snimak sa "bejbi kamere" na kojoj njih dvoje imaju intimni odnos, što je nju mnogo povredilo.

- Javljam vam se ljudi, idem u "29 Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno.

- Neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa. Prijavila sam to, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žedji nego sve ovo što mi se dešava - pričala je Kristina.

Kurir.rs

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