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Kristina Spalević najavila je sinoć da će početi sa štrajkom glađu ispred Narodne skupštine, ali sada je od toga odustala.

Kako je navela, ona je u dogovoru sa advokatima, odlučila da ne sprovede ovu ideju u delo, najpre zbog svoje dece.

Ona se oglasila na Instagramu i saopštenjem za javnost obrazložila je svoju odluku.

- Želim da obavestim javnost da sam, nakon razgovora sa svojim pravnim timom i detaljnog razmatranja svih okolnosti, donela odluku da odustanem od protesta glađu ispred Narodne skupštine - počela je Kristina i dodala:

- Ova odluka nije doneta zato što sam odustala od borbe za pravdu. Naprotiv. Doneta je isključivo zbog pravnog saveta da bi ovakav potez mogao biti iskorišćen protiv mene u postupcima koji se odnose na Centar za socijalni rad.

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

- U ovom trenutku ja sam jedini staratelj svoje dece i moja najveća odgovornost jeste da zaštitim njihovu sigurnost i svoju mogućnost da nastavim da se brinem o njima. Neću dozvoliti da bilo ko iskoristi moju borbu i očaj kao argument portiv mene ili moje dece. U međuvremenu sam dodatno ojačala svoj pravni tim, kojem želim da uputim posebnu zahvalnost. Takođe želim da naglasim da sam, u okviru svojih mogućnosti, ponudila pomoć i drugim osobama koje se nalaze u sličnim situacijama, jer verujem da je važno da niko ne ostane sam u borbi kroz koju prolazi.

- Borba se nastavlja svim zakonskim i institucionalnim sredstvima. Neću ćutati, neću odustati od traženja zaštite i odgovornosti svih koji su svojim nečinjenjem ili postupanjem doprineli sutuaciji u kojoj sam se našla.

Foto: Printscrean

- Hvala svima koji su mi pružili podršku, koji su bili spremni da stanu uz mene i koji razumeju zašto sam ovu odluku morala da donesem. Verujem da ćete razumeti da su moja deca u ovom trenutku moj apsolutni prioritet. Borba za istinu i pravdu se nastavlja - samo drugim putem - napisala je Kristina.