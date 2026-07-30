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Iz samog centra Užica glumac Ivan Bosiljčić krenuo je putem svog poziva kad se u mlađim danima preselio u Beograd. U prestonici je izgradio glumačku karijeru, a ekipa Kurira posetila je njegov rodni grad, gde smo imali prilike da saznamo ko je bio Ivan dok ga šira javnost nije poznavala.

Odrastao je u jednom od retkih solitera u Užicu, a meštani ga se i dalje sećaju sa osmehom na licu, iako dugo ne živi tu. Komšije i sugrađani glumca opisuju kao nekog ko nije zaboravio odakle je potekao, te se redovno vraća svojim korenima.

Bio član KUD-a

Njegova kreativnost bila je uočljiva još tokom školskih dana, kad je bio član kulturno-umetničkog društva. Tamo je imao priliku da neguje tradicionalnu kulturu kroz folklor i narodnu pesmu.

Jedna od sugrađanki koja dobro pamti Bosiljčića, ali nije želela da se u javnosti otkriva njen identitet, otkrila je da je tokom detinjstva bio dobar dečak.

- O Ivanu Bosiljčiću mogu da kažem sve najlepše. Bio je dobar dečak i družio se sa mojim sinom. Zajedno su bili u kulturno-umetničkom društvu. Kasnije je Ivan otišao na studije, koje je završio i postao dobar glumac. Drago mi je zbog toga. Gledam serije u kojima on glumi. Supruga Jelena i ćerkica su super - kazala je komšinica, koja je ozareno govorila o svom poznatom sugrađaninu.

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić Foto: Miloš Vojnović, Marko Karović

Komšije ističu da je Ivan potekao iz dobre porodice, koju redovno obilazi.

Obilazi roditelje

- Ivan ima brata Dragana, koji se, takođe, druži s mojim sinom. Ivan dolazi ovde, obilazi roditelje. Moj sin ga sreće kad dođe. Ostao je nepromenjen, kakav je bio, takav je i ostao - ispričala nam je Užičanka, koja smatra da glumca popularnost nije promenila.

Druga komšinica otkrila je da je baka glumice Jelene Mur, ali kako kaže, zbog razlike u godinama, Ivan i njena unuka se nisu družili.

Jelena Grujičić Mur Foto: Nemanja Nikolić

- Ja imam unuku glumicu, Jelenu Mur, udata je za Stivena Mura, Amerikanca. Žive u Los Anđelesu. Bili su ovde dve godine zbog snimanja. Jelena je imala ulogu u seriji "Pevačica". Poslednji put bila je ovde pre godinu dana. Ima ćerku od dve godine i čeka prinovu u decembru, drugu devojčicu. I ona se lepo snašla. Nije se družila sa Ivanom, postoji razlika u godinama među njima, ali poznaju se - otkrila je komšinica, pa dodala:

- Ostale poznate ličnosti iz Užica znam samo s televizije. Većina poznatih koji su potekli iz Užica retko dolaze ovde - rekla je ona za Kurir, istakavši Ivana Bosiljčića kao nekog ko ne zaboravlja svoje korene.