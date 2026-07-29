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Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper, uprkos zlim jezicima i mnogim komentarima da njihova ljubav neće trajati, oni traju. Svaki dan im je ispunjen ljubavlju i radošću, a Mane je odlučio da napiše čak 14 pesama za novi album njegove partnerke.

Nakon što je pevačica napustila "Lazu Lazarević" nakon 23 dana, Kasper se ne odvaja od nje, pa su bili i na moru, a na društvenoj mreži Instagram često dele svoje zajedničke trenuke uz emotivne opise.

Baš jedan takav opis je sada Mina objavila na svom Instagram profilu uz fotografiju sa Kasperom na kojoj su srećni i nasmejani.

Naime, Mane je podelio još jedan hvalospev o odnosu sa pevačicom, Mina je odlučila da ne ćuti pa je sa pratiocima podelila kako je stvarno stanje u njihovoj romansi.

"Kasper je takav čovek da ne dozvoljava da mi jedan dan prođe bez osmeha na licu. U stanju je da okrene svet naopako samo da mene vidi srećnu. Ovaj stori je napravio dok je meni rekao da odem do prodavnice umesto njega da mu kupim mleko za kafu. Neumoran je, volim te", napisala je Kostićeva uz njihovu fotografiju.

Foto: Printscrean

I kad nisam fizički pored mine ja sam tu

Kasper se nedavno oglasio za Kurir gde je govorio o odnosu sa pevačicom.

- U životu postoji i dobro i loše. Mina nije zaslužila da se o njoj piše na način na koji su neki pisali. Kad je sve to prošlo, sigurno će ubuduće drugačije gledati na ljude koji su pokušali da iskoriste težak trenutak i da je slome. To je bilo veoma nekorektno i ona to nije zaslužila - poručio je Ćuruvija.

Ubrzo nam se u razgovoru pridružila i Mina, koja nije krila da je danas mnogo bolje raspoložena.

- Dobar dan i vama. Odlično sam, nikad bolje - rekla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Pevačica prevazišla težak period Foto: Printscrean, Ilija Ilić, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Potvrdila je da punom parom radi na novom albumu:

- Tako je. Spremam nove pesme, koje je Mane uradio za mene. Biće i balada i brzih pesama. Verujem da će publika biti zadovoljna.

Osvrnula se i na period kada su se u javnosti pojavljivale brojne priče o njenom privatnom životu.

- Sve što je izlazilo i što sam pročitala bila je gomila gluposti. Posebno su me pogodile ružne priče o Manetu. To je bilo nedopustivo. Čitala sam čak i da me je tri dana držao zatvorenu u stanu. To je katastrofa. Mi smo tada bili na moru i nisam želela da se oglašavam. Biće vremena za sve - kaže Mina.

Dodaje da je bilo i ljudi koji su stali uz njenog partnera:

- Jeste. Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene. Video me je i u najboljim i u najtežim trenucima. Kad čujete nove pesme, biće vam jasno koliko je sve to istina.

Na kraju razgovora pitali smo Maneta da li planira da ostane u Srbiji ili će se uskoro vratiti u Ameriku.

- Ja sam uvek tu. I kad nisam fizički pored Mine, ja sam uz nju. Sad je potpuno nebitno kad ću se vratiti u Ameriku. Najvažnije je da ona zna da u meni uvek ima najveću podršku - zaključio je Ćuruvija.