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Skoro dve godine javnost se redovno pita da li su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz zajedno. Njihova veza je vrlo turbulentana pa su svađe i pomirenja u njihoovm odnosu na mesečnom nivou.

Pre nekoliko dana Gastoz je objavio snimak iz noćnog provoda, a kako se moglo videti Anđela je bila s njim. Kanije se oglasio za medije i potvrdio da su se pomirili.

Sada su zajedno otputovali u Mostar, odakle su se oboje oglasili. Njihove objave su sa iste lokacije, ali su zabeležili različite kadrove.

Ovime su potvrdili da su zajedno i da uživaju u ljubavi, iako je pre nekoliko dana Đuričićeva uhvaćena na motoru sa drugim muškarcem.

Nju je nepoznati čovek dovezao do policijske stanice u Beogradu zbog papirologije oko nekih dokumenata, a mnogi su spekulisali da joj je to novi dečko.

1/2 Vidi galeriju Anđela i Gastoz na Ostrogu Foto: Printscrean

"Zajedno smo ponovo"

Podsetimo, samo nekoliko dana pre toga Gastoz je potvrdio da se pomirio sa Anđelom.

- Istina je, Anđela i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste. Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati - rekao je Gastoz za Pink.

1/5 Vidi galeriju Anđela i Gastoz u helikopteru Foto: Printscreen