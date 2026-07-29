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Regionalna muzička zvezda Tea Tairović nastavila je uspešnu seriju letnjih koncerata u Crnoj Gori, a sinoć je još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih pevačica na muzičkoj sceni.

Klub u Budvi bio je ispunjen do poslednjeg mesta, dok se, kao i uvek kada Tea nastupa, tražila karta više.

Od prvih taktova atmosfera je bila usijana, a publika je u glas pevala svaki njen hit.

Foto: Ognjen Gregović

Vrhunac večeri usledio je kada je pevačica zaigrala trbušni ples uz ritmove bubnjara koji joj se pridružio na sceni. Njihov zajednički performans izazvao je oduševljenje prisutnih, koji su ih nagradili gromoglasnim aplauzima i ovacijama, dok su brojni telefoni bili upereni ka bini kako vi usnimili jedan od najupečatljivijih trenutaka koncerta.

01:51 Tea Tairović Izvor: Privatna arhiva

Tea se nakon koncerta oglasila na svom Instagramu gde se zahvalila publici:

- Hvala vam, bilo nam je divno, razigrano i raspevano. Da nam nije ograničenog radnog vremena, pevali bismo do jutra, ali neka nešto ostane i za sledeći put. Hvala vam što me volite ovakvu kakva jesam – lepu, ružnu, mršavu, debelu, bosu ili obuvenu... Sve sam to stvarno i iskreno ja. Kada živite život i muziku u istini, onda nije lako da vas dušmani pokolebaju. Voli vas i ljubi vaša Aska.

Publika je tokom cele večeri uživala u hitovima regionalne zvezde, ali i u spektaklu koji je Tea priredila, potvrdivši da njeni nastupi nisu samo koncerti, već pravi muzički dogadjaj.