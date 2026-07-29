Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović nastavila je uspešnu seriju letnjih koncerata u Crnoj Gori, a sinoć je još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih pevačica na muzičkoj sceni.

Klub u Budvi bio je ispunjen do poslednjeg mesta, dok se, kao i uvek kada Tea nastupa, tražila karta više.

Od prvih taktova atmosfera je bila usijana, a publika je u glas pevala svaki njen hit.

Tea Tairović oduševila na nastupu u Budvi
Foto: Ognjen Gregović

Vrhunac večeri usledio je kada je pevačica zaigrala trbušni ples uz ritmove bubnjara koji joj se pridružio na sceni. Njihov zajednički performans izazvao je oduševljenje prisutnih, koji su ih nagradili gromoglasnim aplauzima i ovacijama, dok su brojni telefoni bili upereni ka bini kako vi usnimili jedan od najupečatljivijih trenutaka koncerta.

01:51
Tea Tairović Izvor: Privatna arhiva

Tea se nakon koncerta oglasila na svom Instagramu gde se zahvalila publici:

- Hvala vam, bilo nam je divno, razigrano i raspevano. Da nam nije ograničenog radnog vremena, pevali bismo do jutra, ali neka nešto ostane i za sledeći put. Hvala vam što me volite ovakvu kakva jesam – lepu, ružnu, mršavu, debelu, bosu ili obuvenu... Sve sam to stvarno i iskreno ja. Kada živite život i muziku u istini, onda nije lako da vas dušmani pokolebaju. Voli vas i ljubi vaša Aska.

Publika je tokom cele večeri uživala u hitovima regionalne zvezde, ali i u spektaklu koji je Tea priredila, potvrdivši da njeni nastupi nisu samo koncerti, već pravi muzički dogadjaj.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsTea Tairović popisala stanovništvo u Crnoj Gori! Pojavila se u Budvi u crvenom trikou, publika pala u trans, nema igla gde da stane! (FOTO/VIDEO)
Tea Tairović oduševila na nastupu u Budvi
StarsTEA TAIROVIĆ SE USELILA U LUKS NEKRETNINU U CRNOJ GORI: Objavila sliku sa terase pa pokazala pogled na plavo more (FOTO)
tea.jpg
Stars"NEDELJOM ZA DORUČAK JEDEM BUREK SA PEČURKAMA, PA BESNIM TRI DANA" Veliki intervju Tee Tairović: O nekretnini u Crnoj Gori, fakultetu, podršci porodice i muža
Tea Tairović (4) copy.jpg
Stars"NE DOZVOLJAVAM SEBI DA POTONEM" Tea Tairović o izazovima i teškim trenucima: Najveća zabluda je što misle da sam arogantna...
IMG_4848.JPG copy.jpg